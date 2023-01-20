Новый пакет санкций ЕС против России будет готов к годовщине полномасштабного вторжения, - Reuters

Об этом агентству Reuters сообщили дипломатические источники.

Сообщается, что более жестко настроенные страны ЕС уже требуют новых санкций, которые, в частности, должны ограничить сотрудничество с Москвой в сфере ядерного топлива, запретить импорт российских алмазов и сократить торговлю с Беларусью – союзником Кремля.

Высокопоставленные дипломаты из трех стран Евросоюза с умеренной позицией по поводу санкций заявили Reuters, что следующий пакет санкций против РФ должен быть готов к годовщине вторжения – 24 февраля.

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Они, однако, не обсуждали, что могут предусматривать эти санкции.

"Слишком рано, мы только что получили девятый пакет", – сказал высокопоставленный дипломат из другой страны ЕС.

18 января Шмыгаль призвал МАГАТЭ наложить санкции на Росатом и предостерег, что $200 млрд от зарубежных заказов компания направит на войну.

20 января Кулеба призвал Норвегию поддержать санкции против ракетной программы РФ и присоединиться к международной танковой коалиции.

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