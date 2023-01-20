Новый пакет санкций ЕС против России будет готов к годовщине полномасштабного вторжения, - Reuters
Страны ЕС работают над десятым пакетом санкций против России, который, как планируется, вступит в силу в феврале – к годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину
Об этом агентству Reuters сообщили дипломатические источники.
Сообщается, что более жестко настроенные страны ЕС уже требуют новых санкций, которые, в частности, должны ограничить сотрудничество с Москвой в сфере ядерного топлива, запретить импорт российских алмазов и сократить торговлю с Беларусью – союзником Кремля.
Высокопоставленные дипломаты из трех стран Евросоюза с умеренной позицией по поводу санкций заявили Reuters, что следующий пакет санкций против РФ должен быть готов к годовщине вторжения – 24 февраля.
Читайте также: Глава Еврокомиссии: Мы вводим против РФ сильнейшие санкции, которые погрузят ее экономику в рецессию на десятилетия
Они, однако, не обсуждали, что могут предусматривать эти санкции.
"Слишком рано, мы только что получили девятый пакет", – сказал высокопоставленный дипломат из другой страны ЕС.
- 18 января Шмыгаль призвал МАГАТЭ наложить санкции на Росатом и предостерег, что $200 млрд от зарубежных заказов компания направит на войну.
- 20 января Кулеба призвал Норвегию поддержать санкции против ракетной программы РФ и присоединиться к международной танковой коалиции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.85
Покупка 39.85Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.15Продажа 43.13
- Актуальное
- Важное