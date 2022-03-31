Новый пакет санкций Британии нацелен на российских пропагандистов, - глава МИД Элизабет Трасс

Об этом заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, сообщает Reuters .



"Война Путина против Украины основывается на потоках лжи", - подчеркнула Трасс.



По ее словам, Великобритания помогла миру в разоблачении кремлевской дезинформации.



"Последняя партия санкций нацелена на беззастенчивых пропагандистов, которые проталкивают фейковые новости и нарративы Путина", - заявила глава британского МИД.



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