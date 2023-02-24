Новый пакет помощи Украине от США будет на сумму $2 млрд, – СМИ
Соединенные Штаты Америки в пятницу, 24 февраля, планируют объявить о новом пакете помощи Украине на сумму около 2 миллиардов долларов
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщили Bloomberg и CNN.
По информации, предоставленной источником для Bloomberg, пакет будет предоставлен в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Эта инициатива направлена на финансирование контрактов со сроками поставки через несколько месяцев или даже лет, чтобы обеспечить долгосрочные потребности страны в безопасности, а не для немедленного использования на поле боя.
То же самое утверждает CNN, ссылаясь на официального представителя США
"В отличие от комплектов оружия, которые собираются непосредственно из оружейных составов в США и могут быть быстро доставлены в Украину, пакеты USAI покупаются или заключаются по контракту в промышленности. Хотя помощь может занять гораздо больше времени, чтобы прибыть в Украину, это также сигнализирует о долгосрочное обязательство оказывать помощь Киеву в том, что США видят как затяжной конфликт против России", – пишет издание.
По данным CNN, новое финансирование будет предусмотрено для закупок и новых контрактов на оборудование для Украины, включающее, в частности, ракеты HIMARS, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, несколько типов дронов, оборудование для противодействия БПЛА, оборудование для разминирования, безопасной связи, а также финансирование обучения и обслуживания техники.
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