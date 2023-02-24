Новый пакет помощи Украине от США будет на сумму $2 млрд, – СМИ

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщили Bloomberg и CNN.

По информации, предоставленной источником для Bloomberg, пакет будет предоставлен в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Эта инициатива направлена на финансирование контрактов со сроками поставки через несколько месяцев или даже лет, чтобы обеспечить долгосрочные потребности страны в безопасности, а не для немедленного использования на поле боя.

То же самое утверждает CNN, ссылаясь на официального представителя США

"В отличие от комплектов оружия, которые собираются непосредственно из оружейных составов в США и могут быть быстро доставлены в Украину, пакеты USAI покупаются или заключаются по контракту в промышленности. Хотя помощь может занять гораздо больше времени, чтобы прибыть в Украину, это также сигнализирует о долгосрочное обязательство оказывать помощь Киеву в том, что США видят как затяжной конфликт против России", – пишет издание.

По данным CNN, новое финансирование будет предусмотрено для закупок и новых контрактов на оборудование для Украины, включающее, в частности, ракеты HIMARS, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, несколько типов дронов, оборудование для противодействия БПЛА, оборудование для разминирования, безопасной связи, а также финансирование обучения и обслуживания техники.