Военная помощь от Болгарии

Болгария имеет большое количество оборудованного советского вооружения и оборонно-промышленный комплекс, производящий часть собственной продукции, в частности боеприпасов к артиллерии НАТОвского и советского калибра. Мы, кстати, покупали боеприпасы в Болгарии и будем покупать и дальше. Россия даже взрывала там склады, чтобы эти боеприпасы не добрались до Украины. Также у соседей есть танки и БМП, которые нам нужны и могут быть переданы. Главное, что Болгария имеет значительный список комплексов ПВО. Это и старые образцы, и новые, вроде комплекса С-300. Главное, что у нее есть ракеты в этим комплексам, которые нам крайне нужны. Будет ли Болгария передавать именно ЗРК С-300 или арсеналы к ним, увидим, но этот шаг очень положительный.

Пакет оборонной помощи США

Что же вошло в пакет военной помощи на общую сумму 400 млн долларов? В первую очередь есть танки. Это пока не "абрамсы". Это танки Т-72 – 45 танков, которые США купят у Чехии, а затем модернизируют на своих мощностях. Представитель Пентагона сказал, что это будет наиболее продвинутая версия, которую Украина получит для ведения боевых действий. Часть танков поступит до конца года, а другая – в следующем году. Скажу так, что это хорошее поступление, потому что нам нужно наступать и танков на поле боя никогда не бывает слишком много. Также есть 250 БТР М1117 – колесная боевая бронированная машина. Это новый образец, который армия США использовала в Ираке и Афганистане. Боевая бронированная машина формы 4 на 4, которая может иметь разные функции. Она как раз оптимально подходит для наших легких и десантно-штурмовых бригад и может иметь разные версии. Одна из них – колесный танк с башней от компании Cockerill. И эта башня может использовать украинский управляемый снаряд калибра 90 мм. Фактически это как раз возможность подтянуть в нашу оборонную промышленность создание нового образца вооружений под эту известную в мире платформу. Также есть 40 бронекатеров. Эти катера нам будут очень нужны, чтобы гонять и уничтожать врагов на реке Днепр. Такой возможности у нас нет, а сейчас мы такую возможность получим за счет этого поступления из Пентагона. Передают и ударные баражировочные дроны-камикадзе Phoenix Ghost – аж 1110 единиц. Где-то с июля мы получили еще 700 таких дронов, но на самом деле у нас нет ни одного фото и видео, касающихся Phoenix Ghost. Они остаются очень скрытым ударным боеприпасом. Даже на сайте компании Aerospace нет ни одного упоминания об этом ударном баражировочном боеприпасе. Этот камикадзе предназначен для уничтожения целей со средним уровнем бронирования, то есть для танков. Он может находиться в воздухе около 6 часов и фактически есть оценки со стороны Пентагона: "украинцы прекрасно используют систему Phoenix Ghost, это дает возможность законтрактовать дополнительные мощности, и мы сможем обеспечить стабильные поставки этого потенциала для обеспечения Вооруженных сил. Об этом говорили в Пентагоне несколько месяцев назад, и сейчас мы видим, что результат ощутим. Эти баражировочные боеприпасы нам очень нужны на поле боя.

И еще в пакете есть то, что касается комплексов ПВО. Речь идет о том, что комплексы Hawk и ракеты к ним должны быть модернизированы. Это комплекс, который являлся предшественником ЗРК Patriot. Он может уничтожать цели на расстоянии до 50 км. Какое количество нам передадут США неизвестно, но известно, что перед этим была готовность Испании передать нам четыре комплекса Hawk.

Ценой этого пакета решается ряд задач, которые нам нужны для успеха на поле боя. А также вопрос постепенного уплотнения нашей ПВО, чтобы гарантированно бороться с разными целями, начиная от вражеских барражировочных боеприпасов и ракет, которые РФ сегодня хочет приобрести у Ирана и использовать против Украины.

Противодействие иранским баллистическим ракетам

Когда мы говорим об угрозах в области ПВО, нужно понимать, насколько мы имеем возможности противодействовать, в частности, тем же иранским баллистическим ракетам. Речь идет о закупке двух видов этих вооружений. Один тип ракет – Fateh-110 – имеет дальность до 300 км, другой – Zolfaghar – имеет дальность до 700 км. Эту информацию объявил руководитель военной разведки, а затем представитель командования Воздушных сил говорил, что на самом деле у нас очень сложно с арсеналами, чтобы перехватывать такие баллистические ракеты.

Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ рассказал, что базовые ЗРК, которые сейчас находятся в Воздушных силах, служат для прикрытия объектов инфраструктуры, города, то есть объектовой ПВО. Это советские комплексы С-300 и Бук-М1. Их разрабатывали, чтобы уничтожать аэродинамические цели, к которым относятся самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БПЛА. Особенностью баллистических ракет является траектория, и как правило они гиперзвуковые, то есть имеют несколько скоростей звука — махов. К таковым у противника относятся баллистические "искандеры", потому что из установки "Искандер-М" можно запускать как баллистическую, так и как крылатую ракету. С крылатыми ракетами вероятность их уничтожить есть, а "кинжалы" - искандеры, которые четко закрепляются на Миг-31 (скоростном истребителе, их скорость достигает 5 - 8 махов) - тяжелее. Есть проблемы в определении соответствующей дальности, чтобы персоналу ЗРК хватило времени выявить цель для наведения противоракеты и запустить ее. Эти противоракетные комплексы, как правило, должны иметь скорость, близкую к ракетам, которые они уничтожают. Сейчас таких комплексов нет. Потому это отдельные проблемы и средства. Надо посмотреть, как можно будет работать по ним "насамсами" и IRIS-Т, но оба комплекса очень удачные, современные, однако рассчитаны на уничтожение аэробалистических целей и у них хорошие ракеты "воздух-воздух". Хотя франко-итальянский SAMP-T или Mamba может уничтожать баллистические ракеты в театре военных действий, то есть на дальности 10 км, и тоже является ракетой "воздух-воздух", но имеет ускоритель. То есть это очень глубоко модернизированная ракета, которая якобы позволяет уничтожать, в частности, баллистические цели. Таких комплексов в мире маловато: три последние модификации американского Patriot, Mamba, израильский, российский, китайский, японский и южнокорейский. И нам нужны именно они, потому что иранские ракеты серьезная проблема. В ходе русско-украинской войны "искандеры" в воздухе мы не уничтожали. Нужно уничтожать пусковые платформы – наземные, воздушные или надводные – еще до пуска, как атаки дронов в Севастополе привели к выведению из строя носителей ракет "калибров". Это средство противодействия ракетам, которыми россияне обстреливали объекты по всей Украине. Военно-политическое руководство Украины занимается разрешением этой проблемы, развивает противоракетную оборону. С момента обнаружения иранской ракеты есть несколько десятков секунд для ее уничтожения. Надо не ждать, пока будет причинен вред и люди будут гибнуть, а действовать на опережение. Пока у союзников с этим есть проблемы. Наше руководство работает над тем, чтобы убедить их делать все своевременно и быстро.

Повышение эффективности ПВО состоит в том, чтобы насытить ее разными комплексами. Пока у нас ПЗРК, комплексы ближнего действия и планы – Hawk – среднего действия, возможно, франко-итальянский. Следует посмотреть на возможность ракет NASAMS дальности 40 км и более работать по баллистическим ракетам. То есть одно направление — массированное снабжение старых комплексов, чтобы мы могли сбивать и на малых высотах, и близких, и средней дальности. А также снабжение современных комплексов, как правило, дальнего действия, чтобы мы могли сбивать носители и работать по гиперзвуковым баллистическим ракетам.

С приходом Patriot нужно ставить задачки построения ПВО на новейших подходах с автоматизированной системой управления, которая увеличивает эффективность ведения боевых действий, а в сфере ПВО время выполнения задач — минуты и секунды. Следует убеждать союзников строить ПВО и противоракетную оборону от Норвегии до Болгарии, а возможно, Турции. И Украина здесь занимает центровое место. Исходя из этого есть смысл поставлять именно такие комплексы и проверять в активных боевых действиях. Тем, кто поставляет технику, имеет большую рекламу, потому что только война проверяет технику.