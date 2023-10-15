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Новый пакет помощи для Израиля и Украины значительно превысит $2 миллиарда, - Салливан

15 октября, 2023 воскресенье
18:35
Экономика Джейк Салливан

Президент США Джо Байден планирует предложить новый пакет вооружений для Израиля и Украины, который будет значительно больше 2 миллиардов долларов. Это будет включать военное оборудование для защиты Украины и помощь Израилю в борьбе с террористической угрозой

Об этом сообщает Reuters.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил в воскресенье, 15 октября, что новый пакет вооружений для Израиля и Украины будет значительно больше 2 миллиардов долларов.

Салливан заявил, что президент США Джо Байден на этой неделе проведет интенсивные переговоры с Конгрессом США по поводу необходимости одобрения этого пакета.

Борьба республиканцев за избрание спикера Палаты представителей после того, как почти две недели назад сторонники жесткой линии партии вытеснили Кевина Маккарти, задержала принятие законов.

Байден рассматривает бюджетный запрос, объединяющий помощь Израилю, Украине и, возможно, Тайваню, чтобы повысить шансы его одобрения на фоне призывов некоторых республиканцев урезать финансирование для Киева.

Отвечая на вопрос, будет ли запрос на 2 миллиарда долларов, Салливан сказал: "Эта сумма будет значительно больше, но, как я уже сказал, она, безусловно, будет включать в себя необходимое военное оборудование для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также для помощи Израилю в его борьбе с террористической угрозой.

  • 11 октября советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что у Соединенных Штатов Америки достаточно ресурсов, чтобы помогать Украине и одновременно поддерживать Израиль.
Мир
Израиль
США
помощь Украине
допомога США Україні
Война в Израиле
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