Об этом говорится в обращении Зеленского

По словам Зеленского, Украина много работала, чтобы получить NASAMS.

"Я особенно благодарен США и лично Байдену за объявленный именно сегодня новый пакет поддержки для Украины, содержащий очень мощные системы NASAMS. Зенитный ракетный комплекс, который существенно усилит нашу противовоздушную оборону. Мы много работали ради такого снабжения. В целом этот пакет весит $820 млн и , кроме NASAMS содержит также боеприпасы для артиллерии и радары", - сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины также намекнул, что следует ждать оружие для контрнаступления.

"Не менее активно договариваемся и о другом новом оружии от партнеров – для Донбасса, для Харьковской области, для юга Украины это нужно. Делаем все, чтобы сломать преимущество оккупантов", - сказал Зеленский.

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