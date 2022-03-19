"Новый Нюрнберг". В Великобритании работают над созданием международного трибунала по расследованию преступлений Путина

Об этом сообщает российская служба BBC, информирует Еспресо.TV.

Бывшие премьер-министры, а также другие ученые, юристы и политики, подписали петицию о создании судебного органа по типу Нюрнбергского процесса над нацистскими военными преступниками после Второй мировой войны.

Международный уголовный суд уже расследует Путина по подозрению в военных преступлениях в Украине. Есть основания полагать, что новый суд будет действовать в дополнение к текущим расследованиям МКС по военным преступлениям. Ведь его возможности ограничены: МКС не может расследовать агрессию России без санкции Совета Безопасности ООН, на которую Москва наверняка наложит вето.

По словам Брауна, после падения Берлинской стены "мы предполагали, что демократия и верховенство закона победят", но Путин вместо этого применяет силу.

"Если не послать четкий сигнал сейчас, мы столкнемся с агрессией в других странах, которая также может остаться безнаказанной", - добавил Браун.

На вопрос, считает ли он российского президента военным преступником, он ответил: "Так сказал президент Байден, и это тоже мое мнение". Президент США Джо Байден на этой неделе впервые назвал Путина "военным преступником". Кремль осудил комментарии как "неприемлемую и непростительную риторику".

По словам Брауна, война сопровождается неизбирательными бомбардировками гражданских лиц, что противоречит международному праву, а также нарушение режима прекращения огня во время эвакуаций и "ядерный шантаж".

Кампанию по созданию "нового Нюрнберга" уже поддержали более 790 тысяч человек, в том числе десятки общественных деятелей. Свои подписи под петицией поставили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и бывший глава Верховного суда Великобритании леди Хейл, а также профессор международного права Филипп Сэндс, бывший прокурор Нюрнбергского военного трибунала Бенджамин Ференц и бывший глава Европейского суда по правам человека сэр Нико.

Браун утверждает, что создание нового трибунала закроет лазейку в международном праве, "которую Путин может использовать, чтобы уклоняться от правосудия".

"Мы должны действовать быстро, чтобы убедить народ Украины, что мы готовы что-то делать, а не просто говорить, и мы должны дать понять путинским сообщникам, что удавка затягивается. Если они не дистанцируются от Путина, им грозит уголовное преследование и тюрьма" , – написал Браун.

Напомним, сегодня, 19 марта, россияне не пропустили в Херсонскую область 14 фур с резин помощью.

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