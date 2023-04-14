Об этом сообщает информагентство Sohu .

Согласно сообщению, глава минобороны Китая проведет переговоры с российским военным руководством и посетит военные академии.

В минобороны России отметили, что стороны обсудят сотрудничество в оборонной сфере.

"Стороны обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, а также актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Это первое заграничное путешествие главы китайского минобороны после назначения на должность в марте 2023 года.