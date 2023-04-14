Новый министр обороны Китая посетит Россию по приглашению Шойгу: подробности
Министр обороны Китая Ли Шанфу, недавно вступивший в должность, 16-19 апреля совершит визит в Россию по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу
Об этом сообщает информагентство Sohu .
Согласно сообщению, глава минобороны Китая проведет переговоры с российским военным руководством и посетит военные академии.
В минобороны России отметили, что стороны обсудят сотрудничество в оборонной сфере.
"Стороны обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, а также актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Это первое заграничное путешествие главы китайского минобороны после назначения на должность в марте 2023 года.
- Ранее Китай обнародовал так называемый мирный план по Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.17
-
EUR
Покупка 40.77Продажа 41.53
- Актуальное
- Важное