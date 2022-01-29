Новый лидер партии Меркель заявил, что Европа допустит ошибку, если отключит РФ от SWIFT

Об этом Мерц заявил в интервью Die Welt.

По его словам, отключение России от SWIFT несет опасность того, что вся система рухнет.

"Если мы отключим Россию от SWIFT, то велика опасность того, что эта система упадет и что нам потом, возможно, придется перейти на китайскую платежную систему. Тем самым нанесем серьезный ущерб самим себе", - сказал Мерц.

Он добавил, что возможность отключения РФ от SWIFT остается предметом обсуждения в Европе.

Фридрих Мерц в январе 2022 года стал третьим председателем ХДС за последние три года, после того, как в 2018 году бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель ушла с должности лидера партии после 18 лет работы на этом посту. Он сменил в должности главы ХДС Армина Лашета, под руководством которого немецкие консерваторы впервые за 16 лет потерпели поражение на выборах в Бундестаг в 2021 году.