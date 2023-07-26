Путин и Лукашенко снова продолжили петь песню о якобы желании Польши получить часть украинских территорий. Это не новый "куплет", но и не последний выход дуэтом. Путину важно сплотить внутреннюю аудиторию, которая, как известно, считает Польшу и поляков врагами. Он также понимает, что Украина и Польша будут ядром новой стратегии сдерживания РФ при любых обстоятельствах. Ради попытки вбросить еще одну "черную кошку" между нашими странами он будет повторять это снова и снова. Тем более накануне выборов в Польше и тем более на фоне решений по украинскому зерну. Ну и в русской истории уже все для него воры.

Ленин создал Украину, а Сталин отдал часть белорусских территорий Польше и так далее. В этом он парадоксально прав – российская история – это история воров у власти.

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С Лукашенко интереснее, он борется за сохранение власти и гарантии для себя, тактическое ядерное оружие и Вагнер на территории Беларуси, по мнению многих, даже значительно укрепили его позиции. Хотя внешне у Беларуси все больше российских атрибутов, ведь ядерное оружие и Вагнер никогда не станут белорусскими, они всегда будут оставаться российскими. Лояльность многих белорусов лично Лукашенко тоже под вопросом.

В определенный момент будет достаточно лишь сменить флаг на флагштоке на российский, и Беларусь может стать новым федеральным округом РФ. Что нам, конечно, никак не подходит. И не просто так Лукашенко начал разговор о важности территориальной целостности Украины. Очевидно, что он не заботится о нас, а говорит о себе. А войска наших союзников на территории Украины хоть и не являются гарантиями нашей безопасности, но кардинально укрепят ее на период до вступления в НАТО. Это как переключить "безопасную скорость".

Кремлю это совсем не нравится, потому и новый куплет этой песни. А что не нравится там, должно быть хорошей идеей для нас и, собственно, не только идеей.

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Об авторе. Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины

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