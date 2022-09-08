Новый король Соединенного Королевства взял себе имя Карл III

Об этом пишет BBC.

Там отметили, что новый король, сын скончавшейся Елизаветы II Чарльз, официально будет "известен как король Карл III, это официально подтверждено".

"Для Чарльза будут противоречивые эмоции. Будет большая скорбь, о которой он говоритв своем заявлении в связи с утратой матери. Но также это момент, когда он наконец-то достигает своей судьбы. Он является старейшим наследником в истории Великобритании. В 73 года он станет старейшим королем в истории Великобритании. Карл III будет понимать, что это вызов – войти в роль, которую столько лет успешно исполняла Елизавета II", - пишут в BBC и добавляют, что роль монарха очень отличается от роли принца Уэльского.

"Он будет править по-своему, но внутри конституционной монархии", - добавляют в BBC.

Добавим, что ранее королем Содружества по имени Карл был Карл II – король Англии, Шотландии и Ирландии с 1660 года, когда парламент одобрил реставрацию монархии после развала Содружества Кромвеля. Он правил до 1685 года.

Напомним, 73-летний сын покойной Елизаветы II больше не принц, а новый король Соединенного Королевства. Сегодня, 8 сентября, скончалась королева Великобритании Елизавета II. От имени украинского народа Зеленский выразил искренние соболезнования относительно смерти Елизаветы II

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