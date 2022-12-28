Об этом в эфире Еспресо заявила бывшая глава Довженко-Центра, а ныне руководительница Музея кино при ДЦ Елена Гончарук.

"Лично мне сам сейчас новый конкурс кажется правомерным и аморальным, учитывая то, что конкурс, который Минкульт проводил в прошлом году, не отменен", - отметила она.

По словам Гончарук, его результаты до сих пор действуют.

"Я потому, что считала, что МКИП имеет все полномочия и рычаги подписать со мной контракт, подала иск о признании результатов этого контракта и подписании. В каком конфликте окажутся эти два конкурса - неизвестно. Я отработала там почти два года из пяти, которые предусмотрены контрактом. Мне невыносимо оттого, что с ним может что-то произойти, поэтому я буду еще думать и совещаться с адвокатами", - подытожила экс-глава Довженко-Центра.

17 августа стало известно, что Государственное агентство по кино выдало приказ о реорганизации Довженко-Центра. Учреждение подчеркнуло, что это решение де-факто означает ликвидацию центра. На следующий день Минкульт инициировал обсуждение с Госкино и Кабмином по сохранению целостности фонда.

2 ноября сообщили, что и. о. гендиректора Довженко-Центра Елену Гончарук отстранили от обязанностей. Госкино назначило на эту должность профессионального кризисного менеджера.

Впоследствии стало известно, что новое и. о. руководителя Довженко-Центра Юлия Каждан в соцсетях рассказывает о своем профессионализме в кризисной психологии и работе с эмоциями и предлагает услуги гипноза за 1600 грн. Также "Следствие.Инфо" узнало, что она раньше занималась бухгалтерским учетом и основала кинологический центр, а к киноиндустрии не имеет никакого отношения.

10 ноября СБУ проводила обыски в здании Центра по делу о злоупотреблении властью бывшим руководителем учреждения. Кроме СБУ, в обыске участвовали представители прокуратуры и полиции.

15 ноября министр культуры Александр Ткаченко объявил об остановке реорганизации Довженко-Центра.

17 ноября, и. о. гендиректора Довженко-Центра Юлия Каждан подала в отставку из-за буллинга, который она испытала на новой должности. Госкино назначило нового временного и.о. гендиректора. Им стал Андрей Алферов.

21 декабря в Государственном агентстве Украины по кино объявили о проведении конкурса на должность руководителя государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко".