Новый конкурент Tesla: Xiaomi получила разрешение Пекина на производство электрокаров

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Сообщается, что Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) в этом месяце уже утвердила производство электромобилей Xiaomi.

По словам собеседников издания, компании требуется разрешение министерства промышленности и информации, которое проверяет новых автопроизводителей и модели по техническим требованиям.

Одобрение приближает Xiaomi к массовому производству электрокаров более чем через два года после того, как компания впервые объявила о своих планах.

Пока компания ждала разрешения, Xiaomi построила заводские мощности в Пекине, которые могут производить 200 тысяч электромобилей в год. На прошлой неделе компания также усилила набор персонала на свой завод, готовясь к увеличению производства в декабре.

По данным издания, компания планирует начать массовое производство авто в первом полугодии 2024 года и выпустить около 100 тыс. электрокаров в следующем году.

Китайская Xiaomi собирается инвестировать в бизнес $10 млрд за 10 лет.