Новый конкурент Tesla: Xiaomi получила разрешение Пекина на производство электрокаров
Пекин предоставил разрешение китайской компании Xiaomi производить электрические транспортные средства
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Сообщается, что Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) в этом месяце уже утвердила производство электромобилей Xiaomi.
По словам собеседников издания, компании требуется разрешение министерства промышленности и информации, которое проверяет новых автопроизводителей и модели по техническим требованиям.
Одобрение приближает Xiaomi к массовому производству электрокаров более чем через два года после того, как компания впервые объявила о своих планах.
Пока компания ждала разрешения, Xiaomi построила заводские мощности в Пекине, которые могут производить 200 тысяч электромобилей в год. На прошлой неделе компания также усилила набор персонала на свой завод, готовясь к увеличению производства в декабре.
По данным издания, компания планирует начать массовое производство авто в первом полугодии 2024 года и выпустить около 100 тыс. электрокаров в следующем году.
Китайская Xiaomi собирается инвестировать в бизнес $10 млрд за 10 лет.
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