Новый импульс безопасности в мире: Зеленский анонсировал первый Форум оборонных индустрий
Владимир Зеленский анонсировал проведение осенью первого Форума оборонных индустрий, который призван собрать украинских и иностранных производителей оружия и дать новый импульс безопасности для мира
Об этом президент Украины рассказал в своем вечернем обращении.
Владимир Зеленский рассказал, что сегодня состоялось совещание, на котором присутствовали глава правительства, Минстратегпром, Минобороны, МИД, профильные заместители руководителя Офиса – говорили о Форуме оборонных индустрий.
"Планируем эту меру на осень. Впервые состоится на государственном уровне такое масштабное событие. Украинские и иностранные производители оружия. Наша мощность. Мощность наших партнеров. Весь мир, заинтересованный в том, чтобы международное право и человечность имели соответствующий арсенал защиты от любого террора… Мир может быть объединен еще и таким форматом сотрудничества", - отметил Зеленский.
Он добавил, что Форум запланирован как первая фиксация достижений оборонно-промышленного комплекса Украины.
"Продемонстрировать то, что мы уже умеем. Рассмотреть то, что можем добавить к нашим возможностям, в частности через создание новых производств в Украине, через локализацию с партнерами. А также, конечно, мы должны дать новый импульс безопасности для всех в мире, кто так как и мы, ценит свою государственность и свободу. Нации имеют право на защиту. Строим арсенал свободного мира вместе", - подчеркнул президент.
- Напомним, впервые Зеленский упомянул о Форуме оборонных индустрий в начале августа на конференции послов Украины в Ужгороде.
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