Новый Гончаренко центр в Кривом Роге будет оказывать правовую помощь военным и вынужденным переселенцам
В Кривом Роге открылся Гончаренко центр, приоритетным направлением работы которого будет волонтерство, а также предоставление бесплатной правовой помощи военным и вынужденным переселенцам, в том числе онлайн. Также в центре будут проводиться бесплатные занятия по английскому, художественные мастер-классы и психологические тренинги
В городе Кривой Рог открыт новый Гончаренко центр, ставший 25-м по счету культурно-образовательным волонтерским пространством сети. В открытии приняли участие представители юридического сообщества города, Центра бесплатной правовой помощи, педагоги Государственного Криворожского педагогического университета, волонтеры, предприниматели и общественные деятели.
Волонтерский проект на базе адвокатского объединения запустился еще до официального открытия – участники предоставляли бесплатные юридические консультации военным, представителям терробороны, вынужденным переселенцам и местному населению.
По словам директора Гончаренко центра в Кривом Роге Николая Брюховецкого, сейчас центр превращается в мощный волонтерский хаб, основным направлением деятельности которого будет предоставление правовой поддержки.
"Самые активные участники центра – это пятеро адвокатов. Учитывая нашу профессиональность, опыт и знания, наиболее полезное для людей сейчас, что мы можем сделать – это оказывать правовую помощь онлайн и офлайн, которая сейчас нужна многим людям. Но мы не забываем и о другие направления, ведь они не менее важны. В частности, у нас очень мощные преподаватели английского языка. Также планируем организовать художественную мастерскую и создать группу психологической поддержки", - рассказал директор местного отделения.
Как отметил основатель волонтерской сети Гончаренко центр, нардеп Алексей Гончаренко, Кривой Рог является прифронтовым городом, в котором находится много военных и вынужденных переселенцев, нуждающихся в волонтерской помощи.
"Война продолжается на всех фронтах. И волонтерская работа сейчас нужна по всем направлениям, во всех городах и городках. Для Кривого Рога, который находится в 50 км от линии южного фронта – это чрезвычайно важно. Отправляющимся на фронт военным и беженцам, у которых война отобрала все, часто необходимую материально-техническую, а также юридическую и психологическую. В этих направлениях и планируем работать, прежде всего", - подчеркнул Алексей Гончаренко.
Для справки: Гончаренко центры являются всеукраинской сетью открытых культурно-образовательных центров, занимающихся обеспечением военных и вынужденных переселенцев, помощью жителям горячих точек. Сеть основана в феврале 2021 года народным депутатом Алексеем Гончаренко с целью предоставления бесплатного образования разным слоям населения: проведение курсов английского языка для детей и взрослых, подготовки подростков к ВНО, формирование навыков финансовой грамотности, обучение пожилых людей современным технологиям.
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