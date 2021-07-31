Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Новый главнокомандующий ВСУ Залужный назвал свои приоритеты на этом посту

Новый главнокомандующий ВСУ Залужный назвал свои приоритеты на этом посту

31 июля, 2021 суббота
17:08
война с Россией

31 июля 2021 года новоназначенный главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-майор Валерий Залужный представил руководящему составу ВС Украины нового заместителя главнокомандующего генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка, начальника Генерального штаба генерал-майора Сергея Шапталу и командующего Медицинских сил полковника медицинской службы Татьяну Остащенко

Главнокомандующий также обозначил приоритетные задачи развития ВС Украины на ближайшую перспективу, рассказывает Еспресо.TV.

"Общий курс на реформирование Вооруженных Сил Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО остается необратимым. И ключевое здесь - принципы. Изменения должны произойти прежде всего в мировоззрении и отношении к людям. Я бы хотел, чтобы вы повернулись лицом к людям, к своим подчиненным. Мое отношение к людям не менялось на протяжении всей моей службы", - цитирует Залужного пресс-служба Генштаба ВСУ.

Он также подчеркнул приоритетность социальной защиты военнослужащих и членов их семей, важность продолжения реформы денежного и кадрового обеспечения.

Читайте также: Главнокомандующий ВСУ Хомчак уходит с поста

Кроме того, в контексте реализации оборонной реформы, главнокомандующим были доведены до руководящего состава ВС Украины следующие задачи:

• продолжение трансформации системы объединенного руководства силами обороны и военного управления ВС Украины, в том числе путем разграничения полномочий;
• приобретение органами военного управления полных оперативных возможностей в новых организационных структурах (J, G, A, N, S);
• разработка и внедрение во всех сферах деятельности ВС Украины стандартов и процедур, принятых в государствах-членах НАТО,
• обеспечение непосредственного участия стран-партнеров НАТО в мероприятиях оперативной подготовки штабов стратегического и оперативного уровней, в том числе с привлечением к практическим действиям в ходе их проведения;
• повышение уровня профессиональной подготовки личного состава;
• обеспечение изучения военнослужащими английского языка;
• развитие сержантского корпуса.

Читайте также: "Расслабляться не надо", - генерал Кривонос об отводе российских войск от границ Украины

"Главными задачами Вооруженных Сил Украины в условиях отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии остаются содержание военных частей на надлежащих уровнях боевой готовности, комплектование профессиональным и мотивированным личным составом, переоснащение современным вооружением и военной техникой, уточнение основных документов оборонного планирования, а также доктринальных документов применения войск (сил)", - отметил генерал-майор Валерий Залужный.

Также, важно в рамках обеспечения комплексной обороны развивать систему территориальной обороны и движение сопротивления.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Генштаб
Читайте также:
Вероніка Марченко
28 июля, 2021 среда
Олимпиада-2020: украинка Марченко создала на Играх в Токио громкую сенсацию
вітер
30 июля, 2021 пятница
Спасатели объявили штормовое предупреждение в трех областях Украины
30 июля, 2021 пятница
Конча-Заспа, Моршин, черноморские курорты: суд арестовал 45 санаториев, незаконно выведенных из госсобственности
Киев
+30
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.73
    Покупка 26.73
    Продажа 26.98
  • EUR
    Покупка 31.67
    Продажа 32.07
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, суббота
31 июля
20:37
"Во имя России-матушки и Владимира Путина". На столичной Оболони парень из Марьинки стрелял из пистолета по "хохлам"
20:22
В Кропивницком пункты вакцинации обустроили в автобусах
20:00
Олимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
19:57
В украинском Причерноморье построят крупнейшую в Европе ферму по выращиванию креветок
19:38
Как подтвердить происхождение средств для покупки земельного участка. Что будет проверять нотариус
19:23
Фрэнсис Фукуяма: Тихановская - госпожа президент, Лукашенко - надо уйти
19:00
Инфографика
Михаил Романчук
Олимпиада-2020: за кого украинцам болеть 1 августа
18:20
В Черкассах байкеры из Одессы жестоко избили молодую пару. Есть видео
17:56
В России упал истребитель
17:30
"Ривне - Березне": маршрутчик взял в залог телефон женщины и потребовал "свои" 40 грн
16:45
Росгеология еще не уверена, что из-под Азовского моря можно добывать пресную воду для Крыма
16:20
На Николаевщине ищут 5-летнюю Камиллу Глинчак
16:00
Шеф Лукашенковского КГБ признал факт хакерских атак на личные данные чиновников
15:28
В Одессе вспыхнул пожар на рынке
15:07
Дональд Трамп
Трамп требовал от генпрокурора признать президентские выборы сфальсифицированными, - Минюст США
14:52
Николай Чаус
В СБУ заявили, что не похищали бывшего судью Чауса
14:39
Олимпиада-2020: Свитолина в драматичном матче завоевала бронзу Игр в Токио
14:09
Синоптик Наталья Диденко предупредила о грозах в первый день августа
13:50
Юрий Витренко
Украина проиграла битву, а не войну против "Северного потока-2", - Витренко
13:18
турция пожар
Эрдоган объявил 6 провинций Турции зоной стихийного бедствия
12:55
Олимпиада-2020: Джокович стал соавтором самой громкой сенсации Игр в Токио
12:20
ВООЗ
Новый штамм "Дельта" нивелирует достижения в борьбе с COVID-19 - ВОЗ
11:54
Токио-2020: Олимпийская призерка из "Слуги народа" объявила о завершении карьеры
11:30
Эксклюзив
В Киеве Nissan протаранил Chevrolet и перевернулся на крышу
11:18
Умер один из горняков, пострадавших в результате взрыва на шахте в Донецкой области
10:50
Ломаченко узнал имя следующего соперника
10:34
В Донецкой области произошел взрыв на шахте
10:23
Тимофей Милованов
Милованов назвал причину драки с Данилюком
09:56
Олимпиада-2020: Украинка мощно провела стартовый забег в Токио и стала фавориткой в борьбе за медали
09:31
хакер
Российские хакеры взломали почту американских федеральных прокуроров, - Минюст США
09:13
вакцинация
От коронавируса полностью вакцинированы более 2 млн украинцев, - МЗ
08:48
Лидер сборной Украины прилетел в Лиссабон подписывать контракт с "Бенфикой"
08:24
В Украине зафиксировано 916 новых случаев COVID-19
08:15
Сутки на фронте: оккупанты 4 раза нарушили режим "тишины"
07:54
Токио-2020: Американка стала второй в истории семикратной олимпийской чемпионкой по плаванию
07:32
В Конгрессе США запретили Байдену отменять санкции против "Северного потока-2"
07:11
Данилюк ударил Милованова на собственном дне рождения. ФОТО
07:00
УПЛ: расписание матчей и трансляций 2-го тура
2021, пятница
30 июля
22:54
США отклонили предложение Безоса в заключении договора по высадке на Луну
22:33
"Пантера буквально сняла скальп": мужчину, на которого напало животное в зоопарке под Полтавой, прооперировали
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV