Новый главнокомандующий ВСУ Залужный назвал свои приоритеты на этом посту

Главнокомандующий также обозначил приоритетные задачи развития ВС Украины на ближайшую перспективу, рассказывает Еспресо.TV.



"Общий курс на реформирование Вооруженных Сил Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО остается необратимым. И ключевое здесь - принципы. Изменения должны произойти прежде всего в мировоззрении и отношении к людям. Я бы хотел, чтобы вы повернулись лицом к людям, к своим подчиненным. Мое отношение к людям не менялось на протяжении всей моей службы", - цитирует Залужного пресс-служба Генштаба ВСУ.



Он также подчеркнул приоритетность социальной защиты военнослужащих и членов их семей, важность продолжения реформы денежного и кадрового обеспечения.



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Кроме того, в контексте реализации оборонной реформы, главнокомандующим были доведены до руководящего состава ВС Украины следующие задачи:



• продолжение трансформации системы объединенного руководства силами обороны и военного управления ВС Украины, в том числе путем разграничения полномочий;

• приобретение органами военного управления полных оперативных возможностей в новых организационных структурах (J, G, A, N, S);

• разработка и внедрение во всех сферах деятельности ВС Украины стандартов и процедур, принятых в государствах-членах НАТО,

• обеспечение непосредственного участия стран-партнеров НАТО в мероприятиях оперативной подготовки штабов стратегического и оперативного уровней, в том числе с привлечением к практическим действиям в ходе их проведения;

• повышение уровня профессиональной подготовки личного состава;

• обеспечение изучения военнослужащими английского языка;

• развитие сержантского корпуса.



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"Главными задачами Вооруженных Сил Украины в условиях отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии остаются содержание военных частей на надлежащих уровнях боевой готовности, комплектование профессиональным и мотивированным личным составом, переоснащение современным вооружением и военной техникой, уточнение основных документов оборонного планирования, а также доктринальных документов применения войск (сил)", - отметил генерал-майор Валерий Залужный.



Также, важно в рамках обеспечения комплексной обороны развивать систему территориальной обороны и движение сопротивления.



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