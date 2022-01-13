Новый глава ОБСЕ в первую поездку посетит восток Украины, где уделит внимание состоянию мирных жителей в условиях войны
В четверг, 13 января, новый председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау сообщил, что Украина будет первым государством, в которое он совершит визит в роли руководителя организации
Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".
"Я собираюсь совершить первый визит как глава ОБСЕ в Украину, безусловно, я посетю восточную часть страны для того, чтобы выяснить на месте, какая там ситуация", - заявил Рау.
Основной вопрос, который будет изучать глава организации – это состояние мирных жителей, пострадавших от последствий вооруженного конфликта на Донбассе.
"Это будет очень важная часть моего внимания во время визита в Украину", - подчеркнул Рау.
Новый глава ОБСЕ заявил, что в Европе за последние 30 лет значительно повысился риск начала вооруженного конфликта. Однако, по его мнению, организация сейчас должна заниматься решением уже существующих проблем, а именно завершением войны на Востоке Украины.
"Нам нужно сконцентрироваться на мирном разрешении конфликта вокруг Украины в соответствии с Минскими договоренностями и уважая суверенитет, территориальную целостность и единство Украины", - сказал Рау.
Кроме того, министр намерен начать диалог по региональной безопасности. Площадкой для этого может стать именно ОБСЕ.
"В наши намерения входит запуск диалога, чтобы предоставить энергии дебатам о безопасности в Европе. Я не сомневаюсь, что ОБСЕ – лучшая возможная платформа для обсуждения этого вопроса", - отметил он.
Формат такого диалога пока не очерчен. Рау также подчеркнул, что пока на вопросы безопасности в Европе есть разные взгляды. Поэтому главная задача сейчас – найти общую точку зрения для всех 57 стран-членов ОБСЕ.
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