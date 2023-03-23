Об этом он сообщил в Facebook .

По словам Лисового, если в его диссертации будет обнаружен плагиат, он откажется от степени кандидата наук.

"Свою диссертацию подал на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. Не меньше других жду его результаты. И, как уже говорил, в случае выявления каких-либо нарушений новой культуры академической добродетели, к формированию которой от меня будет особое внимание , откажусь от ученой степени кандидата наук", - написал Лисовый.

Он пообещал опубликовать результаты проверки, как только их получит.

"Держаться за какие-либо звания точно не собираюсь. Я пришел в министерство не для этого, а делать реформы и работать на качественное образование глобального уровня", - отметил министр.

Оксен Лисовый – воин-доброволец, кандидат философских наук, доцент, директор Малой академии наук, заслуженный работник образования (2021).

21 марта Верховная Рада назначила Оксена Лисового главой МОН вместо Сергея Шкарлета.

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