Новый глава МОН Лисовый, обвиненный в плагиате, подал кандидатскую диссертацию на проверку
Новоназначенный министр образования и науки Украины Оксен Лисовый подал кандидатскую диссертацию на проверку в НАЗЯВО после того, как его обвинили в плагиате
Об этом он сообщил в Facebook .
По словам Лисового, если в его диссертации будет обнаружен плагиат, он откажется от степени кандидата наук.
"Свою диссертацию подал на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. Не меньше других жду его результаты. И, как уже говорил, в случае выявления каких-либо нарушений новой культуры академической добродетели, к формированию которой от меня будет особое внимание , откажусь от ученой степени кандидата наук", - написал Лисовый.
Он пообещал опубликовать результаты проверки, как только их получит.
"Держаться за какие-либо звания точно не собираюсь. Я пришел в министерство не для этого, а делать реформы и работать на качественное образование глобального уровня", - отметил министр.
Оксен Лисовый – воин-доброволец, кандидат философских наук, доцент, директор Малой академии наук, заслуженный работник образования (2021).
- 21 марта Верховная Рада назначила Оксена Лисового главой МОН вместо Сергея Шкарлета.
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