Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что новый министр обороны Германии Борис Писториус (СДПГ) намерен проверить наличие боевых танков Leopard 1 и Leopard 2 в Германии.

По информации издания, его предшественница в должности Кристин Ламбрехт сознательно не провела проверку оружия раньше времени. Причиной этого стали опасения, что инвентаризацию танков будет свидетельствовать о том, что Германия собирается передать их Украине. Поэтому Ламбрехт запретила проверку наличия танков за неделю до ухода в отставку.

Относительно возможных причин источник издания из Минобороны заявил, что якобы на канцлера Олафа Шольца не следует оказывать дополнительное давление в вопросе о возможных поставках основных боевых танков.

"Если бы оказалось, что Бундесвер подсчитывает танки, это можно было бы истолковать, как готовность доставить их", - говорится в материале.

Во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.

21 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2 и британских Challenger 2 – они начнутся уже в ближайшее время.

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