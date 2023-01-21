Новый глава МО Германии Писториус распорядился проверить запасы танков Leopard для возможного предоставления Украине, - Business Insider
Новый глава МО Германии Борис Писториус распорядился проверить запасы танков Leopard. Его предшественница Кристин Ламбрехт этого не делала, чтобы не давать повод считать, что Германия собирается отправить танки Украине
Об этом сообщает Business Insider.
Отмечается, что новый министр обороны Германии Борис Писториус (СДПГ) намерен проверить наличие боевых танков Leopard 1 и Leopard 2 в Германии.
По информации издания, его предшественница в должности Кристин Ламбрехт сознательно не провела проверку оружия раньше времени. Причиной этого стали опасения, что инвентаризацию танков будет свидетельствовать о том, что Германия собирается передать их Украине. Поэтому Ламбрехт запретила проверку наличия танков за неделю до ухода в отставку.
Относительно возможных причин источник издания из Минобороны заявил, что якобы на канцлера Олафа Шольца не следует оказывать дополнительное давление в вопросе о возможных поставках основных боевых танков.
"Если бы оказалось, что Бундесвер подсчитывает танки, это можно было бы истолковать, как готовность доставить их", - говорится в материале.
- Во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.
- 21 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2 и британских Challenger 2 – они начнутся уже в ближайшее время.
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