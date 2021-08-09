Новый форвард "Барселоны", который должен заменить Месси, травмировался на 10 недель

Об этом сообщает Diario Sport .



Новый нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро травмировал лодыжку. Из-за повреждения аргентинец пропустит около 10 недель. Форвард бесплатно перешел в испанский клуб этим летом. Ранее защищал цвета "Манчестер Сити".



В прошлом сезоне аргентинец сыграл за "Манчестер Сити" 20 матчей и забил 6 голов.



В составе "Манчестер Сити" Агуэро пять раз выиграл чемпионат Англии, пять раз брал Кубок лиги, трижды побеждал в Суперкубке страны, а также завоевал Кубок Англии. Выходил в финал Лиги чемпионов



Серхио Агуэро является лучшим бомбардиром "Манчестер Сити" за всю историю клуба - в 390 матчах он забил 260 голов

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