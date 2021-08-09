Новый форвард "Барселоны", который должен заменить Месси, травмировался на 10 недель
Аргентинский форвард Серхио Агуэро не сыграет за испанскую "Барселону" в ближайшие 10 недель
Об этом сообщает Diario Sport .
Новый нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро травмировал лодыжку. Из-за повреждения аргентинец пропустит около 10 недель. Форвард бесплатно перешел в испанский клуб этим летом. Ранее защищал цвета "Манчестер Сити".
В прошлом сезоне аргентинец сыграл за "Манчестер Сити" 20 матчей и забил 6 голов.
В составе "Манчестер Сити" Агуэро пять раз выиграл чемпионат Англии, пять раз брал Кубок лиги, трижды побеждал в Суперкубке страны, а также завоевал Кубок Англии. Выходил в финал Лиги чемпионов
Серхио Агуэро является лучшим бомбардиром "Манчестер Сити" за всю историю клуба - в 390 матчах он забил 260 голов
- Напомним, 31 мая аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро перешел в "Барселону".
- 5 августа стало известно, что Лионель Месси, который является свободным агентом, не подпишет новый контракт с "Барселоной".
- 7 августа сообщалось, что Лионель Месси договорился о переходе во французский ПСЖ.
- 8 августа президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что Лионель Месси продолжит карьеру во французском ПСЖ .
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