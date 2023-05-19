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Новый "Форсаж Х" или старые "Девственницы-самоубийцы": что посмотреть в выходные

19 мая, 2023 пятница
17:59
Культура

От одного из пяти самых дорогих фильмов в мире до фильма первой женщины-американки, которая впоследствии претендовала на "Оскар" за лучшую режиссуру

Никаких преамбул, а просто традиционная подборка кино для выходных от "Еспресо" . Преамбулу пусть каждый придумает себе сам. А сейчас ленты, которыми можно на час-другой отгородиться от ужасов реальности. Для перезагрузки это иногда действительно нужно.

"Форсаж Х"

В кинотеатрах с 18 мая

Форсаж Х

Боевик и криминальный детектив "Форсаж X" – десятый и предпоследний фильм франшизы, хоть что-то из которой не видел разве что ленивый. Ленту называют одной из самых ожидаемых в этом году, потому что серия фильмов, которая насчитывает уже более 20 лет, требует определенного логического завершения. Излишне говорить, что за это время из обычного боевика о "высоких скоростях" кинорассказ вырос в семейную сагу, присущие которой "высокие скорости" впрочем никто не аннулировал. И хотя эти скорости сегодня нарушают все законы физики и здравого смысла, в них искренне веришь, добровольно подпадая под магию кино и современных технологий.

Как отмечают в анонсах ленты, о том, что 10-я часть выйдет на экраны, впервые заговорили еще в 2014 году. Тогда же было объявлено, что режиссером станет Джастин Лин. Однако из-за творческих разногласий с остальным коллективом Джастин Лин отказался режиссировать сразу после начала съемок, оставшись при этом соавтором сценария. Затем его место занял Луи Летерье. Снимали фильм в Лондоне, Риме, Турине, Лиссабоне и Лос-Анджелесе. Бюджет фильма составил $340 млн, что сделало его одним из пяти самых дорогих фильмов в мире. Речь о том, что финал "Форсажа" разделили на две части – первая выходит сейчас, а вторая в 2024 году. Хотя сейчас заговорили о том, что, возможно, история будет продолжена, но уже с другими персонажами.

Итак, "Доминик Торетто (Вин Дизель) отошел от дел и спокойно живет вместе с женой Летти (Мишель Родригес) и сыном Брайаном. Однако насыщенное прошлое никак не оставляет его в покое. Данте Рейес (Джейсон Момоа) хочет отомстить Дому за своего отца. Эрнан Рейес был наркобароном и погиб из-за действий команды Торетто. Именно его сейф с деньгами тащили по городу Доминик и Брайан".

В главных ролях: Вин Дизель, Бри Ларсон, Джейсон Момоа, Мишель Родригес

"БлэкБерри"

В кинотеатрах с 18 мая

БлекБеррі

Канадская лента режиссера Мэтта Джонсона, которую он снял по собственному сценарию, написанному в соавторстве с Мэттью Миллером, и где сыграл одну из главных ролей. Речь о биографической драме, для представления которой режиссер избрал комедийную форму – о становлении и развитии канадской технологической компании, производившей смартфоны под названием Блэкберри. Собственно первый в мире смартфон не выдержал конкуренции и сейчас не выпускается. Премьера фильма состоялась 17 февраля 2023 на 73-м Берлинском кинофестивале.

Итак "Канада, 1996 год. Неуклюжий мечтатель и технологический новатор Майк Лазаридис (Джей Барушель) вместе со своим приятелем Дагом (Мэтт Джонсон) изобрели то, что вскоре изменит весь мир. Они разработали способ соединить в одном устройстве телефон и компьютер. От идеи к реализации долгий путь, и ребята не в состоянии преодолеть его собственными силами. Они привлекают к проекту Джима Белсилли (Гленн Говертон). Недобросовестный бизнесмен остался без работы – главная причина, по которой он согласился на сотрудничество. Сочетание усилий этих трех мужчин подарило миру первый смартфон".

В главных ролях: Джей Барушель, Гленн Говертон, Мэтт Джонсон, Сол Рубинек, Майкл Айронсайд, Марк Критч, Мишель Жиру, Кэри Элвес

"Девственницы-самоубийцы"

В кинотеатрах с 18 мая

Цнотливі самогубиці

Речь о ретропоказе - романтической драме, которая фигурирует в кинотеатрах также под названием "Девственные самоубийцы" и является дебютной работой Софии Копполы - в дальнейшем первой женщины-американки, претендовавшей на премию "Оскар" за режиссуру. В основе сюжета – изданный в 1993 году и также дебютный одноименный роман американского писателя Джеффри Евгенидиса. Увлеченная сюжетом, София Коппола написала сценарий, не зная, что к тому моменту работа над экранизацией уже велась. Однако продюсерам проекта не понравился сценарий, который написали по их заказу, и к сотрудничеству они пригласили Софию Копполу. Бюджет проекта составил около $6 млн, а кассовые сборы превысили $10 млн.

Фильм рассказывает о верующей семье, которая живет в пригороде Детройта в 1970-х годах и воспитывает пятерых дочерей. После того как младшая, 13-летняя Сесилия, накладывает на себя руки, родители резко ограничивают контакт девушек с внешним миром. Такая изоляция имеет драматические последствия. Фильм разворачивается в воспоминаниях, когда взрослые парни вспоминают о сестрах, которых они когда-то любили, и как на их глазах распадалась чужая семья. Погружая зрителя в подростковую вселенную, София Коппола не романтизирует подростковый возраст, а показывает его страхи, сомнения и угрозы, желание обрести свою идентичность и использовать сексуальность, зарождающуюся несмотря на все табу и ограничения .

В главных ролях: Кирстен Данст, Джеймс Вудс, Кэтлин Тернер, Джош Гартнетт, Майкл Паре, Дэнни ДеВито, Скотт Гленн

"Безмолвный"

На Netflix с 19 мая

Безмовний

Испанский психологический триллер-телесериал, созданный Айтором Габилондо с Ароном Пайпером в главной роли.

"Серхио не сказал ни слова с того дня, когда убил своих родителей. Шесть лет спустя психотерапевт начинает опасное расследование, чтобы раскрыть правду".

В ролях: Арон Пайпер, Альмудена Амор и Кристина Ковани

"Тайны пустыни"

На Apple TV+ с 17 мая

Таємниці пустелі
В центре сюжета нового комедийного сериала, который снял американский кинорежиссер и кинопродюсер Джей Роуч, бывшая наркоманка Пегги Ньюман, которая после смерти матери решает начать новую жизнь. Она становится частным детективом, пытаясь помочь другим людям в поиске истины и справедливости, и бросает вызов трудностям и преступникам.

В ролях: Патриция Аркетт, Веруче Опия, Джейден Гомес, Руперт Фрэнд, Кристин Тейлор, Брэд Гарретт, Бернадетт Питерс, Джеффри Винсент Парис

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