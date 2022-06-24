Новый формат, открытый для сотрудничества с Украиной и Британией: Евросовет одобрил идею "Европейского политического сообщества"
Евросовет одобрил предложенную Францией идею создания "Европейского политического сообщества"
Об этом сообщает "Европейская Правда" со ссылкой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
Мишель подчеркнул, что "Европейское политическое сообщество" не означает замену расширению Европейского Союза.
"Первый вопрос: почему? Идея в том, чтобы обеспечить безопасность и стабильность на Европейском континенте. Дальше что? Должна быть создана платформа для политического диалога и сотрудничества с нашими европейскими партнерами на равной основе. И кто? По нашему мнению, лучше всего, чтобы это был формат только лидеров", – сообщил глава Евросовета.
Он также заявил, что первая встреча в новом формате состоится в Праге при председательстве Чехии в Совете ЕС.
"И мы вместе с французским и чешским председателями подготовим эту возможную встречу после лета", – отметил Мишель.
"Расширение ЕС – это процесс, который из-за своего темпа и того, как много времени он требует, не позволяет решить все, что нам нужно в Европе. И мы хотим, чтобы этот новый подход привлек всех – от Украины до Исландии – к сотрудничеству в вопросах безопасности и обороны, энергетики, инфраструктуры, здравоохранения, экономической солидарности", – добавил президент Франции Эмманюэль Макрон.
- Напомним, 23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.
- Генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк сообщила, что открытие переговорных процедур по членству Украины в ЕС ожидается в начале 2023 года .
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