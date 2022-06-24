Об этом сообщает "Европейская Правда" со ссылкой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Мишель подчеркнул, что "Европейское политическое сообщество" не означает замену расширению Европейского Союза.

"Первый вопрос: почему? Идея в том, чтобы обеспечить безопасность и стабильность на Европейском континенте. Дальше что? Должна быть создана платформа для политического диалога и сотрудничества с нашими европейскими партнерами на равной основе. И кто? По нашему мнению, лучше всего, чтобы это был формат только лидеров", – сообщил глава Евросовета.

Он также заявил, что первая встреча в новом формате состоится в Праге при председательстве Чехии в Совете ЕС.

"И мы вместе с французским и чешским председателями подготовим эту возможную встречу после лета", – отметил Мишель.

"Расширение ЕС – это процесс, который из-за своего темпа и того, как много времени он требует, не позволяет решить все, что нам нужно в Европе. И мы хотим, чтобы этот новый подход привлек всех – от Украины до Исландии – к сотрудничеству в вопросах безопасности и обороны, энергетики, инфраструктуры, здравоохранения, экономической солидарности", – добавил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Напомним, 23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.

Генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк сообщила, что открытие переговорных процедур по членству Украины в ЕС ожидается в начале 2023 года .