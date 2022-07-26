Новый фильм украинского режиссера Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург" презентуют на Венецианской биеннале
Мировая премьера нового украинского фильма "Люксембург, Люксембург" состоится на Венецианской биеннале
Об этом сообщает украинский кинопродакшн ForeFilms.
"Наша лента будет соревноваться за главную награду конкурсной программы "Горизонты". Радуемся, что уже после начала большой войны мы все же успели закончить фильм и сейчас имеем честь представлять Украину на международной киноарене. Хорошее начало путешествия нашего фильма, который мы обязательно покажем и украинским зрителям!" – говорится в сообщении.
В официальном твиттер-аккаунте фестиваля подтвердили эту информацию.
Венецианская биеннале продлится с 31 августа до 10 сентября, тогда же состоится Венецианский кинофестиваль.
Режиссером фильма "Люксембург, Люксембург" является Антонио Лукич. Это его вторая полнометражная работа после успешного фильма "Мои мысли тихие". Новый фильм рассказывает о братьях-близнецах, которые пытаются разобраться в собственной жизни, в которой внезапно появляется давно исчезнувший отец. Главные роли в ленте исполнили участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы.
- Напомним, премьеру украинского исторического фильма "Довбуш" из-за войны перенесли с 12 мая на осень
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