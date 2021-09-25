Новый фильм Сенцова "Носорог" получил первую международную награду

Об этом сообщается на странице фильма "Носорог" в facebook.

Сергея Филимонова, который сыграл главную роль в фильме "Носорог", признали лучшим актером на 15-м Международном фестивале артхаусного кино в Батуми в Грузии.

"Носорог" и еще восемь лент приняли участие в международном соревновании. Но именно игра Сергея убедила жюри. Мы более чем счастливы за главную звезду ", - говорится в сообщении.

Олег Сенцов добавил, что это первая награда ленты.

Мировая премьера фильма "Носорог" состоялась 10 сентября на 78-м Венецианском кинофестивале в программе "Горизонты".

История картины "Носорог" основана на реальных событиях 90-х в Украине. Главный герой фильма по прозвищу Носорог попадает к криминальному миру и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал. Лента создана в копродукции Украины, Польши и Германии.

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