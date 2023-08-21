Новый этап обмена ламп накаливания на LED: теперь это доступно для ОСМД, учебных заведений и больниц
В Украине масштабируется программа обмена ламп накаливания на более эффективные LED-лампочки. Теперь это сделать могут учреждения культуры и объединения совладельцев многоквартирного дома
Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.
По его словам, за период действия программы украинцы обменяли более 20 миллионов ламп накаливания на LED в квартирах и домах.
А теперь это стало доступно и в подъездах, школах, детских садах, больницах, библиотеках и музеях.
"Укрпочта в совместной программе с ЕС, Министерством экономики и Действие открывает новый этап обмена ламп для ОСМД и всех вышеперечисленных заведений", - подчеркнул Смелянский.
Для того чтобы заменить лампы, необходимо сделать заказ в Действии, а затем забрать его в Укрпочте.
Чтобы подать заявку на замену ламп накаливания на LED, необходимо:
- авторизоваться на портале Действие с помощью КЭП юридического лица;
- проверить информацию о предприятии;
- в разделе "Услуги" выбрать "Обмен лампочек" и заполнить запрос;
- указать площадь в калькуляторе – там указан предел, по которому можно выбрать количество и тип ламп;
- поставить отметку о согласии сдачи такого же количества ламп накаливания;
- указать местонахождение организации;
- подписать запрос о необходимости КЭПом юридического лица.
В течение недели после подачи заявки представители Укрпочты свяжутся с вами и сориентируют, что делать дальше.
Программа обмена ламп накаливания на LED: что известно
С 30 января 2023 года украинцы могли обменять 5 старых ламп накаливания на столько же LED-ламп. Проект стартовал в областных центрах и крупных городах нашей страны – Краматорске, Покровске и Кривом Роге. Массовая замена старых ламп на энергосберегающие позволит снизить потребление электроэнергии на 7-10% в моменты пиковой нагрузки на украинскую энергосистему.
В Минэкономики прогнозировали, что массовая замена старых ламп на энергосберегающие позволит снизить потребление электроэнергии на 7-10% в моменты пиковой нагрузки на украинскую энергосистему. В то же время, отмечалось, что собранные от украинцев лампы накаливания попадут на вторичную переработку.
После крупных городов с 7 февраля обменять лампы накаливания на новые LED-лампы можно было в отделениях Укрпочты также в городах и поселках городского типа по всей стране.
Однако в марте Укрпочта сократила количество отделений, где можно обменять лампы. Причиной послужило уменьшение спроса среди населения.
9 июня начался второй этап программы обмена ламп накаливания на энергоэффективные LED лампы: теперь возможность бесплатного обмена распространяется на юридических лиц.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в пятницу, 11 августа, сообщил , что правительство расширило программу бесплатного обмена ламп накаливания на энергоэффективные LED-лампы.
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