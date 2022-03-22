Новый эпизод мультсериала "Масяня", осуждающий агрессию России в Украине, за день набрал более полумиллиона просмотров
В мультсериале "Масяня" появился новый эпизод. Ролик заканчивается самоубийством Владимира Путина.
"Смутное и хмурое время наступило. Юмор уходит в подполье. Я в курсе, что в комменты набегут решисты и я не успею их вычищать, - так что вы там осторожнее... Таково мое понимание происходящего", - написал в аннотации к видео его автор Олег Куваев.
Эпизод заканчивается хэппи-эндом: Масяня проникает в бункер Путина, оставляет ему самурайский меч, и он совершает самоубийство, после чего война прекращается.
В конце видео главная героиня изображена с украинским флагом и звучит обработанная версия украинского "Щедрика" Николая Леонтовича.
Справка: "Масяня" - серия русскоязычных мультфильмов, созданная художником Олегом Куваевым о приключениях забавных персонажей: Масяни, Хрюнделя и Лохматого. Мультик начал выходить в 2001 году, очень быстро завоевал популярность и стал культовым явлением, а фразы героев разбирают на цитаты.
160-я серия мультика вышла вчера, 21 марта, и набрала уже более 0,5 млн просмотров.
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