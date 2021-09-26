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Новый бюджет не предусматривает достаточной компенсации повышению цены на газ

26 сентября, 2021 воскресенье
07:14

В то время, когда Европу уже "трясло" от рекордного повышения цены на газ, правительство Зеленского обещало гражданам, что рост коммунальных платежей не будет. И это при том, что в тарифе на отопление доля газа составляет 70-80%

Об этом говорится в специальном сюжете для программы "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV.

Еще летом кубометр газа стоил не более 5 гривен - "голубое топливо" всегда дешевеет летом и растет в цене на зиму. Средняя цена за год должна колебаться в пределах 7 грн. Но в сентябре состоялся шокирующий прыжок и сейчас кубометр газа стоит более 20 грн, а это вчетверо дороже, чем летом. Хотя эксперты предупреждают, что даже эта цена - не окончательная. Цена на газ в Украине зависит от его стоимости в Евросоюзе, а там - настоящий энергетический шторм.

Цена газа в Европе приблизилась к историческому рекорду - $ 964 за тысячу кубов. Это - манипулятивная стоимость, поскольку российский "Газпром" искусственно создал дефицит газа в Европе. Монополия отказалась бронировать дополнительные объемы газа через украинскую ГТС, чтобы удовлетворить потребности в ЕС. Дополнительный спрос в Европе возник и из-за восстановления экономики после пандемии, и низких запасов газа в хранилищах после аномально холодной зимы 2020-2021 гг.

В предыдущие годы цену сбалансировали благодаря поставкам сжиженного газа морем, но в этом году владельцы такого газа продали его в Азию, где экономика начала восстанавливаться раньше, чем в Европе.

В свою очередь Кремль при любых проблемах в ЕС традиционно готов толкнуть в спину и еще и воспользоваться ситуации. Искусственный ажиотаж создали с целью надавить на Еврокомиссию, чтобы там поспешили с выдачей разрешения на коммерческую эксплуатацию Nord Stream 2.

"На самом деле Россия руками Газпрома искусно, надо отдать должное, деформирует европейский газовый рынок - проводя по сути гибридную спецоперацию. Маскируя свои деструктивные действия под действие рыночных факторов", - сообщил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар.

Украинские власти обещали гражданам, что роста коммунальных платежей не будет. "Любая информация, связанная с тем, что будет меняться цена на газ, тарифы на отопление или горячую воду - ложная и нацелена на дестабилизацию ситуации в обществе", - заявил 20 сентября 2021 г. директор интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз" Максим Белявский.

А тем временем в Союзе потребителей коммунальных услуг посчитали: если отопление условных 50 кв.м. в Киеве в прошлом году стоило около 2000 грн, то этой зимой - 2500-2700 грн. И это без других платежей, которые также вырастут.

"Даже если мы посчитаем общую сумму платежки, которая выходит у среднего украинца зимой - это около 4000 грн минимум. И на ту среднюю зарплату, которая у нас есть в регионах - это около 9000 грн, то человек вынужден половину суммы отдавать за коммунальные услуги. Я сравнивал с Польшей и получается, что мы должны или уменьшить коммунальные услуги минимум на 40%, или поднять зарплаты ", - отметил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Что делает при этом власть? Вместо правильно сверстать бюджет на следующий год и предусмотреть компенсации - уже назначили виновных. Ими после окончания отопительного сезона станут местные органы самоуправления.

Так, в регионах уже готовят нормативную базу для повышения тарифов - местное самоуправление снова, как во времена Януковича, потеряло свою независимость и превратилось в официанта Банковой, возмущаются эксперты.

Простых потребителей не спасут даже субсидии, поскольку в следующем году их могут еще больше сократить, ведь власть не предусмотрела увеличение финансирования этой программы в проект бюджета на 2022 год.

На 2021 было предусмотрено 33 миллиарда грн на субсидии, но они уже использованы и до конца года предусмотрено еще 12 млрд. Всего - 45 млрд гривен. Тогда как проектом бюджета на 2022 предусмотрено только 38,4 миллиарда грн. Напомним, что в 2018 году сумма субсидий составляла 72 миллиарда.

В европейских странах власть не бросает своих граждан на произвол судьбы и помогает бороться с высокими ценами на газ. К примеру, в Испании 2,6 млрд евро с доходов энергетических компаний пойдут на поддержку потребителей. А также в зимние месяцы снизят налоги в электроэнергетике - с 5,1% до 0,5%. Население получит компенсацию за рост тарифов. И таким образом стоимость газа поднимется всего на 4%, а не на рыночные 28%. Чтобы получить средства на это, Испания продаст квоты на выбросы парниковых газов - на сумму 900 млн евро.

В Греции малоимущим семьям заплатят единовременную компенсацию, а 70% потребителей ежемесячно будут получать доплату в размере 9 евро в первые 300 кВт электричества. А в Италии правительство уже направило дополнительных 1,2 миллиарда евро на компенсацию тарифов.


 
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