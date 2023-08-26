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OPINION

Новый БРИКС. Почему это серьезно и что с этим делать

Вадим Денисенко
26 августа, 2023 суббота
12:05
Мнение

Многих в Украине раздражает расширение БРИКС хотя бы тем, что там появится Беларусь и уже присутствует Россия. Но БРИКС — это уже реальность, которую никак не втиснуть в прокрустово ложе фраз "клуб диктаторов" и "клуб АнтиЗапад"

1. Пока нет единой идеологии БРИКС, и она вряд ли появится в ближайшие год-два (а может и никогда). Расширение этой организации и создание формальной коалиции не является ни вторым НАТО, ни вторым ЕС. Это пока попытка расширить "клуб других", хотя представление об этом новом клубе кардинально отличается в каждой из стран. Пока это больше напоминает фразу "влезем в драку, а потом разберемся".

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2. Нынешняя история важна для нас по двум причинам: Москва очень хочет, чтобы БРИКС уже сейчас поддержал Россию в ее агрессии против нас, но этого не будет. Второй момент – Китай де-факто маргинализирует Россию своей доминантой в этой организации. Китай указывает на место России в современном мире. И это место очевидно не то, где желает себя видеть РФ. Между тем появление там Беларуси — также часть влияния Китая, а не игра РФ.

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3. По состоянию на сегодня, БРИКС нельзя рассматривать как АнтиЗапад. Если говорить историческими аналогиями, которые всегда хромают на обе ноги, это новейшая модификация "движения неприсоединения", только теперь это объединение стран, которые намного мощнее, а одна из них хочет стать одним из полюсов биполярного мира. И здесь мы подходим к одному важному моменту: новейший биполярный мир не станет копией мира образца холодной войны. Наряду с двумя "гегемонами" будет ряд стран-региональных лидеров, которые помимо прочего будут выполнять и полицейские функции в своих регионах. Собственно, определенная часть стран, желающих сейчас присоединиться к БРИКС, — это те страны, которые хотят выполнять роль региональных лидеров, играя, в том числе и экономически на противостоянии США — Китай.

4. Нравится это кому-нибудь или нет, но сейчас мы будем не с БРИКС. Но это не означает, что нам необходимо оградиться от данной организации стенкой. Там будет достаточно много игроков, с которыми мы сможем делать ситуативные альянсы. Это всегда нужно помнить, прежде чем сводить все к "клубу диктаторов".

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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