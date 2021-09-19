Новый Берия после Зиничева уберет Золотова и Дюмина, а потом и Путина, - Пионтковский
Во время нынешней парламентской кампании в РФ внутри Кремля развернулась жесткая "внутривидовая" борьба за президентское кресло. Количество ее жертв будет увеличиваться и скоро наступит очередь Путина
С таким заявлением политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США) выступил в эфире еженедельной программы Антона Борковского "Студия Запад" на Еспресо.TV.
Как отметил гость программы, ситуация во властной верхушке России ему пока напоминает политическое противостояние зимы 1952 - 1953 года, которое закончилось устранением Сталина.
По мнению Пионтковского, смерть Сталина носила насильственный характер и была вызвана его желанием начать мировую войну против Запада. Но заговорщики во главе с Лаврентием Берией, осознавая катастрофичность последствий подобного шага, устранили диктатора.
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