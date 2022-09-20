Об этом сообщает Liga.net.

Этот сверхзвуковой малозаметный дрон оснащается производимым на Мотор Сечи турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ.

Взлетать и садиться БпЛА будет на палубу строящегося универсального десантного корабля TCG Anadolu (L-400) бескатапультным способом и с помощью тросов и улавливающих крюков. Ожидается, что первый полет состоится в 2023 году.

По расчетам максимальная скорость дрона составит 900 км/ч, крейсерская – 740 км/ч, боевой радиус – 930 км, рабочая высота – 10 668 м, потолок – 12 000 м. В воздухе без дозаправки сможет находиться около пяти часов.

Грузоподъемность беспилотника – 1500 кг, его максимальный взлетный вес – 6000 кг.

Напомним, что в начале августа производитель "Байрактара" приобрел земельный участок для строительства завода в Украине.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором турецкой компании Халуком Байрактаром и наградил его орденом "За заслуги".

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