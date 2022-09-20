Новый Bayraktar Kizilelma прошел первые испытания с украинским двигателем
19 сентября турецкая оборонная компания Baykar Makina сообщила об успешном прохождении первого теста на моторную интеграцию своего реактивного беспилотного истребителя Bayraktar Kizilelma
Об этом сообщает Liga.net.
Этот сверхзвуковой малозаметный дрон оснащается производимым на Мотор Сечи турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ.
Взлетать и садиться БпЛА будет на палубу строящегося универсального десантного корабля TCG Anadolu (L-400) бескатапультным способом и с помощью тросов и улавливающих крюков. Ожидается, что первый полет состоится в 2023 году.
По расчетам максимальная скорость дрона составит 900 км/ч, крейсерская – 740 км/ч, боевой радиус – 930 км, рабочая высота – 10 668 м, потолок – 12 000 м. В воздухе без дозаправки сможет находиться около пяти часов.
Грузоподъемность беспилотника – 1500 кг, его максимальный взлетный вес – 6000 кг.
- Напомним, что в начале августа производитель "Байрактара" приобрел земельный участок для строительства завода в Украине.
- 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором турецкой компании Халуком Байрактаром и наградил его орденом "За заслуги".
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