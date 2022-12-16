Несмотря на то, что лучшими праздниками являются происходящие внутри нас, все же общепринятых никто не отменял. Тем более таких душевных, как день памяти Николая Чудотворца, епископа Мирликийского. Даже многие взрослые материалисты (а не только дети) ждут утра 19-го декабря (если еще придерживаются юлианского календаря), чтобы найти под подушкой какой-то сюрприз. Следовательно, не будем нарушать атмосферы сказки и счастья, которые веками сопровождают праздник, подытоживающий эти выходные.

Итак, вашему вниманию Еспресо предлагает пятерку фильмов, которые, несмотря ни на что, настраивают на "сказочный" лад.

"Аватар: Путь воды"

Одна из самых ожидаемых лент 2022 года – американский научно-фантастический 3D-фильм режиссера и сценариста Джеймса Кэмерона, вышедшего в прокат 15 декабря и уже получившего немало восхищенных отзывов. Лента является продолжением фильма "Аватар", увидевшего свет 13 лет назад

История солдата Джейка Салли (Сэм Уортингтон), который принял образ аватара, стал предводителем народа нави и взял на себя миссию защиты новых друзей от корыстных землян, а также история его отважной любимой Нейтири (Зои Салдана) покорили зрителей сразу, как только они с ними познакомились. На этот раз Джейк Салли и нави также будут защищать свою Пандору от опасных землян, вновь прибывающих сюда, чтобы эту планету захватить.

Интересно, что дата премьеры фильма по разным причинам переносилась 8 раз, хотя о выходе второй части стали говорить еще за три года до первой премьеры. В 2010 году режиссер Кэмерон сообщил, что сюжет второго фильма перенесет зрителя в океан Пандоры. Чтобы съемки были более реалистичными, Кэмерон на борту батискафа Deepsea Challenger даже погружался на дно Марианской впадины, став третьим человеком, который это сделал, и посетил джунгли Амазонии, чтобы узнать быт местных племен.

Тот, кто фильм уже успел посмотреть, говорит, что, несмотря на уже знакомый поклонникам предыдущего "Аватара" мир Пандоры, Кэмерон снова очень удивил своей фантазией в изображении многообразия жизни на этой далекой планете. Через невероятную компьютерную графику режиссер еще раз доносит до современников идею красоты этого мира и необходимость его сохранения.

"Коза ностра. Мама уезжает"

Новая украинско-итальянская лента (режиссер Giovanni Dota) с Ирмой Витовской в главной роли, вышедшая в украинский прокат 1 декабря этого года.

Вот как рекламируют этот фильм: "Что произойдет, когда обычная украинка Влада Коза попадет в дом в чрезвычайную итальянскую семью и выяснит, что эта семья — мафия? Сначала вычистит весь дом и накормит всех борщом! Далее проведет воспитательную беседу с главой Коза Ностры. Научит, как правильно любить, ценить, защищать родных. Как давать достойный отпор чужакам. И как воспитывать детей так, чтобы они умели защищаться и оставались людьми".

"Адская Хоругва, или Рождество Козацкое"

Украинский художественный фильм-сказка 2019 года режиссера Михаила Кострова. Очень подходит к вечеру, когда нос высовывать из дома не хочется. Украинский сказочник Сашко Лирнык умеет держать внимание. А именно на его сказке "О старом козаке, рождественском черте, четырех рогах и козацком роде" базируется сценарий фильма. Поскольку создатели ленты сосредоточили внимание на украинских фольклорных традициях и победах украинского козачества, а еще наполнили ленту юмором, это именно то, что доктор приписал для поднятия настроения всей семьи, даже если в вашем доме в этот момент темно и холодно.

"Сокровище нации: на краю истории"

Если же свободного времени в предпраздничные выходные гораздо больше, можно включить новый американский сериал (в оригинале "National Treasure: Edge of History"), где смешались разные жанры и который является продолжением двух полнометражных фильмов "Сокровище нации" с Николасом Кейджем в главной роли. Иными словами, вместо долгожданного третьего фильма поклонники приключений бесстрашного археолога и историка, занимающегося исследованием тайн древности и розыском утраченных артефактов, получили на днях в свое распоряжение сериал, первый сезон которого состоит из десяти эпизодов. Только в центре приключений уже новая героиня - Джесс Моралес, которая ищет информацию о своей семье и отправляется в путешествие всей своей жизни, чтобы раскрыть правду о прошлом и спасти утраченное сокровище.

"Приключения S Николая"

Всегда будем поддерживать свое украинское. В частности, почему бы не включить в канун праздника Николая симпатичную приключенческую комедию для всей семьи от мастера новогодних мюзиклов Семена Горова. Ведь смотрим миллион раз в новогодне-рождественский период "Один дома" в разных вариантах, так почему бы не уделить внимание украинскому?

Вспомним анонс фильма: события разворачиваются в украинских Карпатах, куда приезжает на отдых обычная украинская семья: мама, папа и двое детей – восьмилетний Артем и его старшая сестра. Однажды, когда дети остаются на хозяйстве одни, в их дом приходит Святой Николай, который оказывается самым обычным вором. Артемке придется чуть ли не самостоятельно спасать семейное сокровище от негодяя.

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