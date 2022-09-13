Об этом Медведев написал в Telegram.

"Киевская камарилья родила проект "гарантий безопасности", которые являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никаких "гарантий" украинским нацистам не даст. Ведь это почти то же, что применить к Украине ст. 5 Североатлантического пакта (Вашингтонского договора). Для НАТО - то же дерьмо, только вид сбоку. Поэтому - страшно", - пишет заместитель председателя совбеза РФ.

"Наши заклятые друзья — западные начальники поздних калибров должны в конце концов понять одну простую вещь. Она прямо касается гибридной войны НАТО и России". Так Медведев называет "накачку киевского режима опасными видами оружия", которую, по его мнению, следует прекратить.

Поэтому он пугает, что, в случае продолжения поставок оружия дня Украины, "загорится все". Запад, который "ослабляет Россию чужими руками", не сможет отсидеться.

"Все запылает и вокруг них. Их люди хватят горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и будет плавиться бетон. Нам тоже очень достанется. Всем будет очень плохо. Ведь сказано: "От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих из рта их, умерла треть людей", - процитировал заместитель председателя совбеза РФ Откровения Ивана Богослова.

Напомним, Медведев отреагировал на заявление Зеленского о недопустимости ультиматумов РФ: "Это только детская разминка".

4 сентября заместитель главы совбеза РФ назвал Германию "врагом России" и пригрозил Западу судным днем ​​за "попытку разорвать Россию".

Еще раньше российский чиновник опубликовал карикатуру "Газ-батюшка" и напугал ЕС ценой на горючее в конце года.