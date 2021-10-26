Новый антирекорд: в Украине за сутки 734 человека умерли от COVID-19, зарегистрировано 19 120 новых заражений

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 25 октября было зарегистрировано 19 120 новых случаев COVID-19 (в том числе 1414 детей и 338 медработников), 9738 пациентов выздоровели, 734 человека умерли - такой показатель является новым антирекордом для Украины.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев – 1135 случаев;

Винницкая область – 394 случая;

Волынская область – 555 случаев;

Днепропетровская область – 1760 случаев;

Донецкая область – 1015 случаев;

Житомирская область – 286 случаев;

Закарпатская область – 255 случаев;

Запорожская область – 1335 случаев;

Ивано-Франковская область – 298 случаев;

Киевская область – 787 случаев;

Кировоградская область – 40 случаев;

Луганская область – 550 случаев;

Львовская область – 1104 случаев;

Николаевская область – 508 случаев;

Одесская область – 1605 случаев;

Полтавская область – 889 случаев;

Ровенская область – 738 случаев;

Сумская область – 669 случаев;

Тернопольская область – 413 случаев;

Харьковская область – 1255 случаев;

Херсонская область – 1222 случая;

Хмельницкая область – 415 случаев;

Черкасская область – 878 случаев;

Черновицкая область – 689 случаев;

Черниговская область – 325 случая.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях", - говорится в сообщении.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.