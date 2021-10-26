Новый антирекорд: в Украине за сутки 734 человека умерли от COVID-19, зарегистрировано 19 120 новых заражений
По состоянию на утро 26 октября в Украине зафиксировано 2803159 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 64936 - летальные, 2390112 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 25 октября было зарегистрировано 19 120 новых случаев COVID-19 (в том числе 1414 детей и 338 медработников), 9738 пациентов выздоровели, 734 человека умерли - такой показатель является новым антирекордом для Украины.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 1135 случаев;
- Винницкая область – 394 случая;
- Волынская область – 555 случаев;
- Днепропетровская область – 1760 случаев;
- Донецкая область – 1015 случаев;
- Житомирская область – 286 случаев;
- Закарпатская область – 255 случаев;
- Запорожская область – 1335 случаев;
- Ивано-Франковская область – 298 случаев;
- Киевская область – 787 случаев;
- Кировоградская область – 40 случаев;
- Луганская область – 550 случаев;
- Львовская область – 1104 случаев;
- Николаевская область – 508 случаев;
- Одесская область – 1605 случаев;
- Полтавская область – 889 случаев;
- Ровенская область – 738 случаев;
- Сумская область – 669 случаев;
- Тернопольская область – 413 случаев;
- Харьковская область – 1255 случаев;
- Херсонская область – 1222 случая;
- Хмельницкая область – 415 случаев;
- Черкасская область – 878 случаев;
- Черновицкая область – 689 случаев;
- Черниговская область – 325 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.3
Покупка 26.3Продажа 26.55
-
EUR
Покупка 30.43Продажа 30.82
- Актуальное
- Важное