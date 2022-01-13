Новый абсолютный чемпион мира пообещал провести бой против Ломаченко

Об этом Камбосос написал в Twitter.

Таким образом, абсолютный чемпион мира в легком весе (до 61.2 кг) отреагировал на обвинения корреспондентов, что он будет избегать самых опасных соперников и пообещал встретиться с украинцем Василием Ломаченко и американцами Девином Хейни и Джервонтой Дэвисом по прозвищу "Танк".

"Успокойтесь, я даю фанатам то, чего они хотят. Хейни, Лома, "Танк" – все они получат свое один за другим", – пообещал Камбосос.

Джордж Камбосос 28 ноября 2021 одолел американца Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.

Василий Ломаченко 12 декабря 2021 победил гонца Ричарда Комми и получил интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации).

Напомним, 11 января Джордж Камбосос назвал Василия Ломаченко одним из наиболее вероятных соперников.

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