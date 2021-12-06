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Новый абсолютный чемпион мира Камбосос, отобравший у Лопеса пояса Ломаченко, отказался сразиться с украинцем

6 декабря, 2021 понедельник
14:57
Спорт

Абсолютный чемпион мира по легкому весу Джордж Камбосос признался, что Василий Ломаченко не является приоритетным вариантом для его следующего боя

Об этом сообщает Fino Boxing.

По словам Камбососа, ему более интересен поединок против Джервонты Дэвиса из США.

"Я думаю, что бой с Дэвисом весомее, чем с Ломаченко. Лопес победил Василия, он также побил Комми, поэтому "Танк", а еще Райан Гарсия. У него много подписчиков, поэтому если Гарсия сможет одержать хорошую победу, возможно, в январе, и при этом будет круто выглядеть, то он однозначно будет в обойме", - сказал Джордж Камбосос.

28 ноября Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу и потерпел первое поражение в карьере. В бою против австралийца он впервые защищал звание абсолютного чемпиона мира, которое получил в октябре 2020 года в поединке против Василия Ломаченко.

Сам украинец 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.

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Бокс
Теофимо Лопес
Джордж Камбосос
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