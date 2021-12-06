Новый абсолютный чемпион мира Камбосос, отобравший у Лопеса пояса Ломаченко, отказался сразиться с украинцем

Об этом сообщает Fino Boxing.



По словам Камбососа, ему более интересен поединок против Джервонты Дэвиса из США.



"Я думаю, что бой с Дэвисом весомее, чем с Ломаченко. Лопес победил Василия, он также побил Комми, поэтому "Танк", а еще Райан Гарсия. У него много подписчиков, поэтому если Гарсия сможет одержать хорошую победу, возможно, в январе, и при этом будет круто выглядеть, то он однозначно будет в обойме", - сказал Джордж Камбосос.

28 ноября Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу и потерпел первое поражение в карьере. В бою против австралийца он впервые защищал звание абсолютного чемпиона мира, которое получил в октябре 2020 года в поединке против Василия Ломаченко.

Сам украинец 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.

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