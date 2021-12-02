Новый абсолютный чемпион мира Камбосос назвал свой "секрет успеха" в бою с Лопесом за пояс Ломаченко

Об этом сообщает Las Vegas Review-Journal.



Камбосос считает, что он победил Лопеса психологически, когда они подрались на пресс-конференции в Атланте.



"Я сломал Лопеса еще на нашей первой пресс-конференции в апреле. Психологически это произошло именно там. Лопес боялся и очень нервничал. Он не думал, что будет иметь дело с тем, что я ему предложил. Я бесплатно поселился в его голове и просто продолжал его ослаблять Я продемонстрировал свою уверенность, показал свой характер. План на бой был идеальным", – сказал Джордж Камбосос.

28 ноября Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу и потерпел первое поражение в карьере. В бою против австралийца он впервые защищал звание абсолютного чемпиона мира, которое получил в октябре 2020 года в поединке против Василия Ломаченко.

Сам украинец 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.

Напомним, 28 ноября Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

2 декабря стало известно, что Теофимо Лопес обвиняет в поражении от Джорджа Камбососа организатора боя за звание абсолютного чемпиона мира Эдди Хирна.

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