Новый абсолютный чемпион мира Камбосос назвал свой "секрет успеха" в бою с Лопесом за пояс Ломаченко
Абсолютный чемпион мира в легком весу Джордж Камбосос рассказал, что ему удалось "взломать" Теофимо Лопеса еще на пресс-конференции в апреле
Об этом сообщает Las Vegas Review-Journal.
Камбосос считает, что он победил Лопеса психологически, когда они подрались на пресс-конференции в Атланте.
"Я сломал Лопеса еще на нашей первой пресс-конференции в апреле. Психологически это произошло именно там. Лопес боялся и очень нервничал. Он не думал, что будет иметь дело с тем, что я ему предложил. Я бесплатно поселился в его голове и просто продолжал его ослаблять Я продемонстрировал свою уверенность, показал свой характер. План на бой был идеальным", – сказал Джордж Камбосос.
28 ноября Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу и потерпел первое поражение в карьере. В бою против австралийца он впервые защищал звание абсолютного чемпиона мира, которое получил в октябре 2020 года в поединке против Василия Ломаченко.
Сам украинец 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.
- Напомним, 28 ноября Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 2 декабря стало известно, что Теофимо Лопес обвиняет в поражении от Джорджа Камбососа организатора боя за звание абсолютного чемпиона мира Эдди Хирна.
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