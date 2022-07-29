Новым заместителем Кулебы стал Евгений Перебийнис, экс-посол Украины в Чехии

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Назначен Перебийнис Евгений Петрович заместителем министра иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.

Справочно. Евгений Петрович Перебийнис (род. 9 ноября 1968 г.) родом из Тернополя. С 2017 года имеет статус Чрезвычайного и Полномочного посла Украины. В 2015-2017 гг. был послом Украины в Латвии, а в 2017-2022 гг. – послом Украины в Чешской Республике.