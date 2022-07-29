Новым заместителем Кулебы стал Евгений Перебийнис, экс-посол Украины в Чехии
У министра иностранных дел Украины появился новый заместитель – экс-посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Назначен Перебийнис Евгений Петрович заместителем министра иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.
Справочно. Евгений Петрович Перебийнис (род. 9 ноября 1968 г.) родом из Тернополя. С 2017 года имеет статус Чрезвычайного и Полномочного посла Украины. В 2015-2017 гг. был послом Украины в Латвии, а в 2017-2022 гг. – послом Украины в Чешской Республике.
- Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад закрыть российские СМИ и не давать им возможности распространять фейковые новости
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