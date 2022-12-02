Новым руководителем сербской разведки стал пророссийский политик

Об этом сообщает AP .

Ранее Александр Вулин занимал должность министра внутренних дел Сербии, а до этого являлся министром обороны страны. Теперь он возглавит сербскую разведку.

В должности главы МИД Вулин в августе 2022 года посетил Москву. Он был одним из немногих европейских политиков, посетивших Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину. Таким образом, министр иностранных дел показал отказ Сербии присоединиться к западным санкциям против России в связи с ее агрессией в сторону Украины.

Во время визита в Россию Вулин говорил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Сербия - единственное государство в Европе, которое не вводило санкции и не участвовало в антироссийской истерии", - сказал он тогда.

В сербском руководстве Александра Вулина считают "человеком Москвы". Его назначение на должность главы разведки возмутило прозападную сербскую оппозицию. Оно рассматривается как еще одно пренебрежение к Западу и его призывам к Сербии согласовать свою внешнюю политику с ЕС, если она действительно хочет присоединиться к блоку.

22 ноября власти Косово по просьбе США на 48 часов отложили процесс штрафования водителей, которые не соглашаются на замену автомобильных номеров, ранее выданных Сербией.