Новым руководителем сербской разведки стал пророссийский политик
В четверг, 1 декабря, правительство Сербии назначило новым руководителем разведки пророссийского политика Александра Вулина
Об этом сообщает AP .
Ранее Александр Вулин занимал должность министра внутренних дел Сербии, а до этого являлся министром обороны страны. Теперь он возглавит сербскую разведку.
В должности главы МИД Вулин в августе 2022 года посетил Москву. Он был одним из немногих европейских политиков, посетивших Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину. Таким образом, министр иностранных дел показал отказ Сербии присоединиться к западным санкциям против России в связи с ее агрессией в сторону Украины.
Во время визита в Россию Вулин говорил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
"Сербия - единственное государство в Европе, которое не вводило санкции и не участвовало в антироссийской истерии", - сказал он тогда.
В сербском руководстве Александра Вулина считают "человеком Москвы". Его назначение на должность главы разведки возмутило прозападную сербскую оппозицию. Оно рассматривается как еще одно пренебрежение к Западу и его призывам к Сербии согласовать свою внешнюю политику с ЕС, если она действительно хочет присоединиться к блоку.
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