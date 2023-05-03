Новым президентом Всемирного банка стал экс-глава Mastercard Аджай Банга

Об этом сообщает официальный сайт Всемирного банка.

"Искренне поздравляю Аджая Бангу с избранием президентом Всемирного банка. Аджай Банга привнесет на этот важный пост необходимые лидерские и управленческие навыки, опыт жизни и работы на развивающихся рынках, а также знания в финансовой сфере", - говорится в заявлении главы Минфина США, пишет Укринформ.

Джанет Йеллен также подчеркнула, что Банга возглавит Всемирный банк в критический момент в его истории.

"Аджай понимает, что вызовы, которые возникли перед нами, – от борьбы с изменением климата, пандемиями и нестабильностью до ликвидации крайней бедности и содействия совместному процветанию, – глубоко связаны между собой", - отметила Еллен.

63-летний Банга, полномочия которого вступят в силу 2 июня, сменит в должности Дэвида Малпасса, кандидатуру которого выдвинул Дональд Трамп и который возглавлял финучреждение в течение четырех лет.