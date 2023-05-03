Новым президентом Всемирного банка стал экс-глава Mastercard Аджай Банга
Исполнительный совет Всемирного банка утвердил в должности президента экс-директора Mastercard Аджая Бангу
Об этом сообщает официальный сайт Всемирного банка.
"Искренне поздравляю Аджая Бангу с избранием президентом Всемирного банка. Аджай Банга привнесет на этот важный пост необходимые лидерские и управленческие навыки, опыт жизни и работы на развивающихся рынках, а также знания в финансовой сфере", - говорится в заявлении главы Минфина США, пишет Укринформ.
Джанет Йеллен также подчеркнула, что Банга возглавит Всемирный банк в критический момент в его истории.
"Аджай понимает, что вызовы, которые возникли перед нами, – от борьбы с изменением климата, пандемиями и нестабильностью до ликвидации крайней бедности и содействия совместному процветанию, – глубоко связаны между собой", - отметила Еллен.
63-летний Банга, полномочия которого вступят в силу 2 июня, сменит в должности Дэвида Малпасса, кандидатуру которого выдвинул Дональд Трамп и который возглавлял финучреждение в течение четырех лет.
- 12 апреля Всемирный банк объявил о выделении 200 млн долларов на финансирование проекта по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины.
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