Об этом сообщил НОК Украины в твиттере.

Голосование прошло в ходе 37 Генеральной ассамблеи НОК Украины. Отмечают, что Гутцайт набрал 83,6% (123 делегата) голосов, Жан Беленюк - 14,97% (22 делегата), Игорь Малинский - 1,36% (2 делегата).

Радио Свобода отмечает, что бывший президент НОК Сергей Бубка в этом году отказался подавать свою кандидатуру на должность.

Также издание пишет, что новыми членами НОК на период с 2022 по 2026 год стали Александр Усик, Андрей Шевченко, Марина Бех-Романчук, Лилия Подкопаева и другие. Среди них есть и депутат запрещенной партии ОПЗЖ Григорий Суркис.

Также в персональный состав НОК включили представителей Федерации стрельбы из лука Нестора Шуфрича (депутата запрещенной партии ОПЗЖ) и Елену Садовничу и представителей Федерации плавания Андрея Власкова и Виктора Мица.

Справка: Вадим Гутцайт - бывший директор Департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации, с 2020 года – министр молодежи и спорта Украины. В 1992 году чемпионом по фехтованию на Олимпийских играх. Также он тренер и президент федерации фехтования Украины.

6 августа Вадим Гутцай объяснил, почему Украина не поддержала заявление 35 стран об отстранении россиян и белорусов от спортивных соревнований.

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