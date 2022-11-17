Новым президентом НОК Украины стал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт стал президентом Национального олимпийского комитета Украины
Об этом сообщил НОК Украины в твиттере.
Голосование прошло в ходе 37 Генеральной ассамблеи НОК Украины. Отмечают, что Гутцайт набрал 83,6% (123 делегата) голосов, Жан Беленюк - 14,97% (22 делегата), Игорь Малинский - 1,36% (2 делегата).
Радио Свобода отмечает, что бывший президент НОК Сергей Бубка в этом году отказался подавать свою кандидатуру на должность.
Также издание пишет, что новыми членами НОК на период с 2022 по 2026 год стали Александр Усик, Андрей Шевченко, Марина Бех-Романчук, Лилия Подкопаева и другие. Среди них есть и депутат запрещенной партии ОПЗЖ Григорий Суркис.
Также в персональный состав НОК включили представителей Федерации стрельбы из лука Нестора Шуфрича (депутата запрещенной партии ОПЗЖ) и Елену Садовничу и представителей Федерации плавания Андрея Власкова и Виктора Мица.
Справка: Вадим Гутцайт - бывший директор Департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации, с 2020 года – министр молодежи и спорта Украины. В 1992 году чемпионом по фехтованию на Олимпийских играх. Также он тренер и президент федерации фехтования Украины.
- 6 августа Вадим Гутцай объяснил, почему Украина не поддержала заявление 35 стран об отстранении россиян и белорусов от спортивных соревнований.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.3
- Актуальное
- Важное