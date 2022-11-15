Об этом сообщает Biathlon.com.ua .

На отчетно-выборной конференции ФБУ за Ивана Крулько проголосовали 58 делегатов, его конкурент – чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный – получил 31 голос.

41-летний Крулько является народным депутатом от "Батькивщины" и занимает должность первого заместителя главы комитета ВР по бюджету.

В должности президента ФБУ Иван Крулько сменил Владимира Бринзака, занимавшего этот пост с 1998 года.

11 апреля Владимир Бринзак объявил, что покидает пост президента Федерации биатлона Украины после 24 лет в должности.

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