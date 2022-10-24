Новым премьером Великобритании станет Риши Сунак

Об этом сообщает The Sun.

Конкурент Сунака Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру на пост лидера партии после того, как ей не удалось набрать необходимые 100 голосов поддержки.

Ожидается, что Сунак официально станет премьер-министром после того, как действующий глава правительства Лиз Трасс выступит с последней речью во вторник 25 октября.

После того, как Лиз Трасс официально уйдет с поста, король Чарльз III пригласит Риши Сунака во дворец для формирования нового правительства. Они сфотографируются, проведут короткую беседу, после чего Сунак будет официально назначен премьер-министром.

В августе Сунак проиграл Трасс гонку за пост главы консерваторов и правительства после того, как Борис Джонсон 7 июля объявил о намерении уйти в отставку.

Сунак выражал поддержку Украине еще в должности министра финансов. Летом, во время гонки за пост премьера, он обещал в случае победы удвоить усилия по поддержке Украины. Кроме того, Сунак заявлял, что свой первый зарубежный визит в качестве премьера совершит в Киев.

Лиз Трасс возглавляла Консервативную партию с 5 сентября 2022 года, а британское правительство – с 6 сентября 2022 года. Она является третьей женщиной на этой должности после Терезы Мэй и Маргарет Тэтчер.

Трасс критиковали за экономический план, предполагавший денежную поддержку населения в ответ на рост цен на свет и тепло на фоне энергетической войны РФ против Европы. Этот план стоил около четверти триллиона фунтов, что отпугнуло инвесторов, и провалился.

20 октября Лиз Трасс объявила о намерении уйти в отставку с поста премьера Великобритании.

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