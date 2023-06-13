Новым премьер-министром Румынии стал Марчел Чолаку
Президент Румынии Клаус Иоганнис во вторник назначил Марчела Чолаку, лидера Социал-демократической партии правящей коалиции, премьер-министром в рамках соглашения о ротации должностей в правительстве
Об этом сообщает Reuters.
Левые социал-демократы и правоцентристские либералы сформировали большое коалиционное правительство в конце 2021 года – вместе с младшим партнером, этнической венгерской партией UDMR – и договорились, что две основные партии будут ротировать премьер-министров. В понедельник либерал Николае Чуке подал в отставку с поста премьер-министра.
"То, что мы собрались здесь для ротации премьер-министров, свидетельствует о новом уровне вовлеченности и серьезности правящей коалиции. Румынам была обещана стабильность, и они ее получают", – сказал Иоганнис журналистам.
Текущие переговоры о ключевых министерствах и рабочих местах уже приостановили процесс выработки политики, и Румыния отстает в проведении реформ, необходимых для разблокирования дальнейших траншей средств Европейского Союза на восстановление, что является ключевым фактором экономического роста этого государства.
Челаку подтвердил планы, что новое правительство будет утверждено парламентом и приведено к присяге в четверг.
Новый кабинет министров столкнется с требованиями о повышении заработной платы в различных отраслях государственного сектора, включая здравоохранение, в то время как бюджетные поступления в этом году не достигли запланированных показателей.
- Напомним, накануне стало известно, что премьер-министр Румынии Николай Чаке подал в отставку в рамках договоренности с правящей коалицией о ротации премьеров.
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