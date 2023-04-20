Новым послом ЕС в Украине назначат Катарину Матернову, – Euractiv
Нынешняя заместитель генерального директора ЕС по переговорам о расширении Европейской комиссии Катарина Матернова, вероятнее всего, станет новым послом ЕС в Киеве
Об этом говорится во внутренней записке о назначении дипломатической службы ЕС (EEAS), с содержанием которой ознакомлено издание Euractiv .
В своей нынешней должности Матернова занималась продвижением политики соседства и расширения ЕС и уже была в тесном контакте с украинскими властями.
Ее новое предназначение, по мнению чиновников ЕС, станет еще одним сигналом поддержки усилий Украины присоединиться к Евросоюзу в борьбе с российской агрессией против страны.
Как добавляет издание, ожидается, что исполнительный орган ЕС обнародует свою оценку прогресса Украины позже в этом году, с устной презентацией семи рекомендаций исполнительного органа ЕС относительно ожидаемых весной реформ, а официальный пакет расширения – осенью.
Если в этих отчетах будет отмечен положительный прогресс, то, по мнению некоторых чиновников и дипломатов ЕС, могут начать обсуждение открытия переговоров о вступлении до конца этого года, как того требует Украина.
"Назначение Матерновой может стать ключом к продвижению европейских интересов в Украине, в то же время, предлагая всю техническую поддержку и экспертизу, необходимые Киеву для достижения прогресса во вступлении", – сказал Euractiv чиновник ЕС.
Нынешний посол ЕС в Киеве, эстонский дипломат Матти Маасикас занимает должность с 2019 года.
- Назначение Матерновой является частью регулярной ротации дипломатических представительств ЕС по всему миру. Согласно стандартной практике ЕС дипломаты блока меняются каждые четыре года и назначаются главами Совета и Комиссии по предложению главного дипломата ЕС. Новоназначенные послы обычно вступают в должность в сентябре того же года.
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