Об этом говорится во внутренней записке о назначении дипломатической службы ЕС (EEAS), с содержанием которой ознакомлено издание Euractiv .

В своей нынешней должности Матернова занималась продвижением политики соседства и расширения ЕС и уже была в тесном контакте с украинскими властями.

Ее новое предназначение, по мнению чиновников ЕС, станет еще одним сигналом поддержки усилий Украины присоединиться к Евросоюзу в борьбе с российской агрессией против страны.

Как добавляет издание, ожидается, что исполнительный орган ЕС обнародует свою оценку прогресса Украины позже в этом году, с устной презентацией семи рекомендаций исполнительного органа ЕС относительно ожидаемых весной реформ, а официальный пакет расширения – осенью.

Если в этих отчетах будет отмечен положительный прогресс, то, по мнению некоторых чиновников и дипломатов ЕС, могут начать обсуждение открытия переговоров о вступлении до конца этого года, как того требует Украина.

"Назначение Матерновой может стать ключом к продвижению европейских интересов в Украине, в то же время, предлагая всю техническую поддержку и экспертизу, необходимые Киеву для достижения прогресса во вступлении", – сказал Euractiv чиновник ЕС.

Нынешний посол ЕС в Киеве, эстонский дипломат Матти Маасикас занимает должность с 2019 года.