Новым начальником полиции Киева назначили Дмитрия Шумейко
В пятницу, 28 июля, в Киеве был назначен новый начальник главного управления Национальной полиции. Им стал полковник Дмитрий Шумейко
Об этом пишет пресс-служба Нацполиции.
28 июля глава Нацполиции Иван Выговский представил Шумейко как начальника Нацпола в Киеве.
До этого он был временно исполняющим обязанности руководителя столичного главка.
"Я видел Дмитрия Александровича в самые сложные моменты для столицы, даже во время обстрелов Киева он проявил себя как профессиональный ответственный руководитель, одним из первых был на местах прилетов. Под его руководством полицейские действовали четко и слаженно, все доказательства военных преступлений должным образом зафиксированы", – сказал Выговский.
К тому же Шумейко поблагодарил министра МВД Игоря Клименко и главу Нацполиции Ивана Выговского за предоставленное доверие и поддержку на новой должности.
"Я уверен, что коллектив полиции Киева справится со всеми вызовами и поставленные задачи будут выполнены", – сказал Шумейко.
- 14 июля стало известно, что эксначальник Киевского управления Нацполиции Иван Выговский стал главой Национальной полиции Украины.
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