Об этом пишет пресс-служба Нацполиции.

28 июля глава Нацполиции Иван Выговский представил Шумейко как начальника Нацпола в Киеве.

До этого он был временно исполняющим обязанности руководителя столичного главка.

"Я видел Дмитрия Александровича в самые сложные моменты для столицы, даже во время обстрелов Киева он проявил себя как профессиональный ответственный руководитель, одним из первых был на местах прилетов. Под его руководством полицейские действовали четко и слаженно, все доказательства военных преступлений должным образом зафиксированы", – сказал Выговский.

К тому же Шумейко поблагодарил министра МВД Игоря Клименко и главу Нацполиции Ивана Выговского за предоставленное доверие и поддержку на новой должности.

"Я уверен, что коллектив полиции Киева справится со всеми вызовами и поставленные задачи будут выполнены", – сказал Шумейко.