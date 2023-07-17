Новым министром обороны Британии может стать глава МИД Клеверли, — The Times
Новым министром обороны Великобритании после того, как Бен Уоллес покинет пост, может стать глава МИД Джеймс Клеверли
Об этом пишет The Times.
Ожидается, что Уоллес покинет пост министра обороны в сентябре 2023 года. Отмечается, что Клеверли армейский резервист и имеет необходимый опыт.
"Работа в сфере обороны является одной из важнейших для Сунака, учитывая войну в Украине, и у Клеверли есть опыт благодаря его нынешней работе. Он армейский резервист", – пишет издание.
Конкуренцию Клеверли, по словам СМИ, могут составить: министр вооруженных сил Джеймс Гиппи, главный секретарь казначейства Джон Глен и лидер палаты общин Пенни Мордонт, которая некоторое время была министроом обороны Великобритании до Бена Уоллеса в 2019 году.
В свою очередь место главы МИД может занять младший минист иностранных дел Энн-Мари Тревельян, хотя The Times выражает сомнения относительно ее кандидатуры.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что, вероятно, уйдет в отставку осенью во время последующих перестановок в британском правительстве.
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