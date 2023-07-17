Об этом пишет The Times.

Ожидается, что Уоллес покинет пост министра обороны в сентябре 2023 года. Отмечается, что Клеверли армейский резервист и имеет необходимый опыт.

"Работа в сфере обороны является одной из важнейших для Сунака, учитывая войну в Украине, и у Клеверли есть опыт благодаря его нынешней работе. Он армейский резервист", – пишет издание.

Конкуренцию Клеверли, по словам СМИ, могут составить: министр вооруженных сил Джеймс Гиппи, главный секретарь казначейства Джон Глен и лидер палаты общин Пенни Мордонт, которая некоторое время была министроом обороны Великобритании до Бена Уоллеса в 2019 году.

В свою очередь место главы МИД может занять младший минист иностранных дел Энн-Мари Тревельян, хотя The Times выражает сомнения относительно ее кандидатуры.