Новым главой ВАКС стала судья Вера Михайленко

Об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

В суде напомнили, что с 7 мая 2019 года по 6 мая 2022 года председателем ВАКС была Елена Танасевич. С 7 мая 2022 года полномочия председателя Высшего антикоррупционного суда исполнял Олег Павлишин, у которого самый большой судейский стаж.

18 мая 2022 года председателем Апелляционной палаты ВАКС избрали судью Александра Семенникова. Он сменил на этом посту Даниилу Черненькую.

В Центр противодействия коррупции отметили , что "предыдущие несколько попыток были неудачными – и наконец ВАКС получил полноценного председателя суда".