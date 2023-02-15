Новым главой ВАКС стала судья Вера Михайленко
Новым главой Высшего антикоррупционного суда Украины стала судья Вера Михайленко, соответствующее решение приняли на общем собрании судей 14 февраля
Об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.
В суде напомнили, что с 7 мая 2019 года по 6 мая 2022 года председателем ВАКС была Елена Танасевич. С 7 мая 2022 года полномочия председателя Высшего антикоррупционного суда исполнял Олег Павлишин, у которого самый большой судейский стаж.
18 мая 2022 года председателем Апелляционной палаты ВАКС избрали судью Александра Семенникова. Он сменил на этом посту Даниилу Черненькую.
В Центр противодействия коррупции отметили , что "предыдущие несколько попыток были неудачными – и наконец ВАКС получил полноценного председателя суда".
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