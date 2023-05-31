Новым главой Одесской ОВА стал Олег Кипер
Владимир Зеленский назначил экс-руководителя Киевской городской прокуратуры Олега Кипера новым главой Одесской ОВА
Об этом говорится в указе президента.
Указ №312/2023 был подписан 30 мая, а обнародован 31-го.
"Назначить Кипера Олега Александровича главой Одесской областной государственной администрации", - говорится в указе.
Справочно. Кипер Олег Александрович – работник органов прокуратуры с 2001 года, с тех пор занимал должности прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области.
В октябре 2014 года Кипера люстрировали и внесли в список людей, которым запрещено работать в органах государственной власти до 2024 года. В сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора, отметив, что люстрация была безосновательной.
В июне 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Кипера на должность заместителя прокурора города Киева, а уже 27 июля Кипер вступил в должность генпрокурора столицы.
- 30 мая Кабинет Министров Украины утвердил кандидатуру Олега Кипера на должность начальника Одесской областной военной администрации.
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