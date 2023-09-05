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Обновлено

Новым главой АМКУ станет глава Донецкой ОВА Кириленко, - нардеп Арахамия

5 сентября, 2023 вторник
10:51
Общество

Во вторник, 5 сентября, глава Антимонопольного комитета Ольга Песчанская подала в Верховную Раду заявление об увольнении. На ее замену готовят действующего главу Донецкой ОВО Павла Кириленко.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Телеграмме.

По его словам, в Кабинет министров поступило заявление об увольнении главы Антимонопольного комитета Ольги Песчанской. Ее прорабатывают на комитете и будут выносить в зал.

Вскоре заявление от председателя Антимонопольного комитета Ольги Песчанской об освобождении от должности, поступившей в Верховную Раду, опубликовал председатель ВР Руслан Стефанчук.

По его словам, заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

Кроме того, Арахамия добавил, что на следующий день будет назначен на должность главы АМКУ Павла Кириленко на должность главы АМКУ.

В то же время нардеп отметил, что должность главы Фонда государственного имущества Украины пока остается без назначения.

Справка: Павел Кириленко - подполковник юстиции, уроженец Макеевки Донецкой области. С июля 2008 работал в прокуратуре Украины. Приказом генерального прокурора Украины от 22 сентября 2017 назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины. 26 июня 2019 года Кабинет Министров поддержал назначение Кириленко на должность главы Донецкой ОГА.

  • Накануне, 4 сентября, глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что подал в Верховную Раду заявление о своей отставке. Ее принял глава ВРУ Руслан Стефанчук.
  • В тот же день заявление об освобождении от должности главы Фонда государственного имущества подал в Верховную Раду Рустем Умеров. Именно им планируется заменить министр обороны Резников.
Украина
Донетчина
Слуга народу
Давид Арахамия
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