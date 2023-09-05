Новым главой АМКУ станет глава Донецкой ОВА Кириленко, - нардеп Арахамия

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Телеграмме.

По его словам, в Кабинет министров поступило заявление об увольнении главы Антимонопольного комитета Ольги Песчанской. Ее прорабатывают на комитете и будут выносить в зал.

Вскоре заявление от председателя Антимонопольного комитета Ольги Песчанской об освобождении от должности, поступившей в Верховную Раду, опубликовал председатель ВР Руслан Стефанчук.

По его словам, заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

Кроме того, Арахамия добавил, что на следующий день будет назначен на должность главы АМКУ Павла Кириленко на должность главы АМКУ.

В то же время нардеп отметил, что должность главы Фонда государственного имущества Украины пока остается без назначения.

Справка: Павел Кириленко - подполковник юстиции, уроженец Макеевки Донецкой области. С июля 2008 работал в прокуратуре Украины. Приказом генерального прокурора Украины от 22 сентября 2017 назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины. 26 июня 2019 года Кабинет Министров поддержал назначение Кириленко на должность главы Донецкой ОГА.