Новым гендиректором Укроборонпрома стал Герман Сметанин
Кабинет Министров Украины утвердил назначение нового главы Государственного концерна "Укроборонпром". Им стал Герман Сметанин
Об этом сообщил в Telegram министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
"Кабмин назначил новым гендиректором Укроборонпрома Германа Сметанина. Молодой прогрессивный лидер. Прошел свой путь в ОПК от инженера до руководителя заводов", - говорится в сообщении.
По его словам, перед Сметаниным стоит три главные задачи:
- Нарастить производство боеприпасов и военной техники
- Построить в компании эффективную антикоррупционную инфраструктуру
- Трансформировать Укроборонпром
Камышин добавил, что от себя обещает поддерживать непростые, но важные решения и помогать новому гендиректору "на пути трансформации крупнейшего оборонного предприятия".
- 27 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева. Тогда министр стратегической промышленности прокомментировал отставку Гусева и отметил, что впереди Укроборонпром ждут "железные изменения и существенное усиление".
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