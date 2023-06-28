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Новым гендиректором Укроборонпрома стал Герман Сметанин

28 июня, 2023 среда
10:10
Общество

Кабинет Министров Украины утвердил назначение нового главы Государственного концерна "Укроборонпром". Им стал Герман Сметанин

Об этом сообщил в Telegram министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Кабмин назначил новым гендиректором Укроборонпрома Германа Сметанина. Молодой прогрессивный лидер. Прошел свой путь в ОПК от инженера до руководителя заводов", - говорится в сообщении.

По его словам, перед Сметаниным стоит три главные задачи:

  • Нарастить производство боеприпасов и военной техники
  • Построить в компании эффективную антикоррупционную инфраструктуру
  • Трансформировать Укроборонпром

Камышин добавил, что от себя обещает поддерживать непростые, но важные решения и помогать новому гендиректору "на пути трансформации крупнейшего оборонного предприятия".

  • 27 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева. Тогда министр стратегической промышленности прокомментировал отставку Гусева и отметил, что впереди Укроборонпром ждут "железные изменения и существенное усиление".
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