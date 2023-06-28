Об этом сообщил в Telegram министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Кабмин назначил новым гендиректором Укроборонпрома Германа Сметанина. Молодой прогрессивный лидер. Прошел свой путь в ОПК от инженера до руководителя заводов", - говорится в сообщении.

По его словам, перед Сметаниным стоит три главные задачи:

Нарастить производство боеприпасов и военной техники

Построить в компании эффективную антикоррупционную инфраструктуру

Трансформировать Укроборонпром

Камышин добавил, что от себя обещает поддерживать непростые, но важные решения и помогать новому гендиректору "на пути трансформации крупнейшего оборонного предприятия".